Dove è ricoverata Mara Venier e come sta oggi

Mara Venier è stata portata d’urgenza in ospedale qualche giorno fa, come ha svelato lei stessa su Instagram, per un’operazione ai denti che le sta causando non pochi problemi. Ecco dov’è ricoverata e come sta oggi la conduttrice di Domenica In.

La popolare conduttrice Mara Venier ha sconvolto tutti i suoi fan pubblicando una foto direttamente dall’ospedale, dov’è stata ricoverata d’urgenza a causa di una prima operazione andata male.

La regina di Domenica In, infatti, è stata in ospedale per via di un impianto dentale che le ha causato una paralisi al viso. Mara Venier è stata operata una seconda volta, ma questo evento le ha sconvolto queste giornate e anche il marito è molto turbato. Vediamo dov’è stata ricoverata e come sta oggi la presentatrice Rai.

Come sta Mara Venier e dove è ricoverata

Mara Venier per un semplice intervento ai denti ha vissuto un vero incubo, come ha condiviso con tutti i suoi fan sui social, affermando di aver vissuto momenti davvero terribili. La conduttrice di Domenica In per fortuna sta bene, grazie all’intervento del chirurgo Valentino Valentini, che l’ha operata a Roma, nella clinica Villa Margherita.

L’impianto dentale che ha causato la paralisi facciale a Mara Venier pare abbia leso un nervo e, purtroppo, la via della guarigione pare sarà molto lunga per lei. Ci vorranno mesi prima che il nervo possa tornare a posto, intanto la famosa presentatrice dovrà pazientare e cercare di stare meglio possibile anche grazie all’aiuto dei suoi cari.

Oltre alle stories con la quale la conduttrice aggiorna in tempo reale i suoi fan, le notizie sulla sua salute vengono fuori anche dalle parole del marito Nicola Carraro. L’ex produttore cinematografico ha infatti raccontato al settimanale Gente come sta la moglie:

Per fortuna il suo non è un problema invalidante. Solo molto, molto sgradevole

La conduttrice tornerà a Domenica In?

Purtroppo, questo intervento così problematico ha compromesso anche lo show televisivo di Mara, ovvero Domenica In. Il programma del pomeriggio domenicale di Rai 1, infatti, non andrà in onda domenica 13 giugno, visto che la conduttrice non può al momento rientrare in tv.

Nonostante tutto quello che le sta accadendo, Mara Venier spera di tornare nel suo salotto prima possibile, il 20 giugno, per chiudere poi la stagione domenica 27 giugno. Nel frattempo i suoi legali sono prontissimi a fare causa al dentista che le ha causato tutto questo, come lei stessa ha affermato su Instagram:

Farò tutto quello che ci sarà da fare. E vedrete, ci saranno risvolti molto seri di cui ora non posso parlare

