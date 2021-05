Ne parlano tutti, ma molti di voi magari non conosceranno Rawdah Mohamed, la modella con il velo che diventerà fashion director di Vogue.

Tutti parlano di lei, Rawdah Mohamed la modella che ha conquistato le passerelle e il mondo intero senza timore di mostrarsi con l‘hijab, ossia il velo. Dopo la conquista della moda, ora Rawdah arriva anche al top di Vogue diventando fashion editor per l’edizione scandinava. Scopriamo allora tutto su Rawdah Mohamed, chi è, da dove viene e la sua storia pazzesca.

Rawdah Mohamed chi è perché sfila con il velo

Rawdah Mohamed è una modella somalo norvegese che si batte da sempre contro le leggi che vogliono vietare l’uso del velo. A suo dire, infatti, si tratterebbe di una violazione della loro libertà di manifestare la religione che vivono. Le origini, come vi abbiamo detto sono somalo norvegesi e lei è musulmana.

Spesso Rawdah ha raccontato che il velo le ha causato non pochi problemi. Dai datori di lavoro che non volevano assumerla perché l’hijab spaventava i clienti, ai compagni di classe che glielo strappavano dalla testa. Ma anche nel mondo della moda ha lottato tantissimo per far accettare il velo in passerella e molte volte, anche qui, è stata rifiutata. Negli ultimi anni però l’apertura alle diversità è esplosa e Rawdah Mohamed ha iniziato a far parlare di sé tanto da arrivare a diventare fashion editor di Vogue Scandinavia.

Rawdah, da modella a fashion editor di Vogue

Di cosa si occuperà Rawdah Mohamed? A Vogue la modella con il velo dovrà occuparsi di un argomento che ben conosce, ossia portare agli occhi di tutti delle storie inedite e nuove raccontando così il mondo del fashion senza escludere nessuno. Perché è stata scelta? La direttrice di Vogue ha spiegato di essere rimasta molto colpita dalla personalità della giovane modella che ha molto gusto in fatto di moda, ma anche un impatto umano importante. Proprio ciò che serve ora.

Su Rawdah Mohamed si puntano quindi i riflettori e se siete appassionati di moda non potete assolutamente non sapere chi sia questa famosissima modella e soprattutto questa donna così combattiva per la sua libertà di religione.