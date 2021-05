Estate 2021: le offerte di giugno con Ryanair

C’è aria di ripartenza per quest’estate 2021 e Ryanair invoglia i turisti a organizzare le vacanze già nel mese di giugno, con offerte davvero imperdibili. Ecco quanto costano i voli per il prossimo mese.

Le vacanze del mese di giugno per molti sono le più belle: le città e le spiagge non sono piene di turisti, il clima è caldo ma non afoso e i prezzi dei voli sono molto più economici. Per chi ama viaggiare in questo periodo, Ryanair ha pensato a delle offerte molto vantaggiose per viaggiare in Italia e all’estero.

Un’offerta imperdibile per tutti colori che possono prendere le ferie a giugno o semplicemente trascorre un weekend fuori, usufruendo delle imperdibili offerte di Ryanair. Ecco tutti i prezzi e le destinazioni per l’estate 2021, in particolare per Giugno.

Voli Ryanair, le offerte per giugno 2021

Imperdibili le offerte che Ryanair ha messo a disposizione entro il 2 giugno 2021, infatti per chi prenota entro quella data ci sono prezzi molto vantaggiosi sia per destinazioni italiane che europee.

Se, infatti, si prenota per il periodo che va dal 1 giugno 2021 al 30 giugno 2021 i voli Ryanair partono da 9,99 €, ma si trova qualche volo anche a 5 € assolutamente da non perdere. L’offerta è valida per tutti i voli che partono dall’Italia per destinazioni sia italiane che all’estero, dalla Croazia alla Gran Bretagna, passando per la Sardegna, la Calabria e la Puglia.

Inoltre, è importante ricordare che è possibile modificare in qualsiasi momento la propria prenotazione, grazie all’opzione “Zero spese di modifica”, messa a disposizione dalla compagnia e che prevede le eventuali modifiche entro 7 giorni prima della partenza.

Le destinazioni per giugno 2021

Sul sito Ryanair sono elencate tutte le destinazioni in offerta nel mese di giugno 2021 e sono davvero numerose. I prezzi indicati, ricordiamo, sono per i voli di sola andata e sono davvero convenienti. Di seguito ve ne elenchiamo alcuni da non perdere.

Da Roma Ciampino ci sono tanti voli di sola andata economici, tra i tanti vi segnaliamo quello per Londra Stansted a 8,99 €, Marrakech a 12,99 €, Barcellona a 14,99 € e Corfù a 19,99 €.

Da Milano Malpensa si può raggiungere la Sardegna, con il volo per Alghero a soli 7,99€, oppure la Sicilia con i voli per Palermo a 7,99€ o quello per Catania a 9,99 €. Anche da questo aeroporto tante le destinazioni per l’estero, come Dublino a 9,99 €, Porto a 14,99 €, Bucharest a 7,99 € e Valencia a 14,99 €.

Da Bari si può volare a Venezia o Pisa con soli 7,99 €, Genova e Milano a 9,99 € , o Siviglia, Valencia e Budapest a soli 14,99 €.