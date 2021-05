Chi non amerebbe lavorare in smartworking alle Canarie? Da oggi si può grazie a un nuovo concorso internazionale aperta ai lavoratori di tutto il mondo. Scopriamo come fare e come funziona questo nuovo progetto.

Dal 2020 molti di noi hanno scoperto lo smartworking, un metodo utilizzato da tante aziende in tutto il mondo ma che in Italia è arrivato solo grazie alla pandemia. Certo, lavorare su un’isola calda tutto l’anno, dove fare un bagno nei momenti di pausa sarebbe bellissimo.

Grazie all’ente del turismo locale delle isole Canarie oggi si può fare: infatti è stato istituito un concorso internazionale per ottenere sei mesi pagati, solo per lavorare da remoto da una delle isole dell’arcipelago spagnolo. Come? Ecco le regole.

Smartworking alle Canarie: ecco come fare

Un soggiorno di sei mesi gratis, con viaggio, alloggio e servizi di co-working inclusi, per chi lavora da remoto. Ecco cosa offre il nuovo concorso internazionale bandito dalle autorità delle isole Canarie, che accettano candidature online fino al 9 giugno dai lavoratori di tutto il mondo.

Il progetto chiamato “Il miglior clima del mondo cerca un remote worker” è stato pensato sia per i nomadi digitali sia per chi, soprattutto in questo ultimo anno ha avuto la necessità di lavorare da casa. Ma, soprattutto, l’iniziativa è dedicata alla rivalutazione del turismo alle Canarie, per dare modo alle strutture ricettive di riaprire dopo un periodo davvero duro e difficile.

I requisiti sono minimi e le regole per partecipare davvero semplici. Vediamo come fare.

Come iscriversi all’iniziativa delle isole Canarie

Per partecipare al concorso basta visitare il sito remoteworkerwanted.com e realizzare un video rispondendo alla domanda “Che cosa fai e quale beneficio otterresti lavorando dalle Isole Canarie?”, taggando poi sui social network i vari account social dell’Ente, utilizzando anche l’hashtag #RemoteWorkerWanted.

Il vincitore del concorso potrà trasferirsi alle isole Canarie, con spese di viaggio e di soggiorno pagate per ben 6 mesi.

Un’iniziativa molto allettante, soprattutto per chi desidera cambiare aria ma continuando a svolgere il proprio lavoro, comodamente dal luogo preferito. E voi, cosa aspettate a candidarvi?