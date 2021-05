Non li ferma più nessuno: i Maneskin finalmente annunciano nuove date del tour e la loro partecipazione a festival pazzeschi in Europa.

L’evento più atteso del momento? Un concerto dei Maneskin dopo la vittoria straordinaria e travolgente all’Eurovision 2021 con la canzone Zitti e Buoni con cui avevano già trionfato al Festival di Sanremo. Ovviamente il loro sogno diventa realtà, ora possono provare a fare il salto di qualità e sfondare nel mercato internazionale con un biglietto da visita riconosciuto da tutti. E così, archiviate le inutili polemiche e i tendenziosi test anti-droga, Damiano e soci possono annunciarlo: nel 2022 i Maneskin saranno ospiti di alcuni dei Festival più famosi d’Europa!

I live nei festival d’Europa: tutti vogliono i Maneskin

Le prime date live nei festival più famosi d’Europa dei Maneskin sono previste al Rock Am Ring di Nürburg e al Rock Im Park di Norimberga (Nürnberg). Un palco importante dove Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si esibiranno davanti a migliaia – si spera – di persone!

Intanto i fan italiani sono entusiasti anche per un altro motivo! Dopo aver ottenuto già diversi sold out per le date dei concerti dei Maneskin in inverno e in primavera 2022, ora gli appuntamenti raddoppiano e raddoppiano i biglietti venduti. Già si sono registrati sold out per le date al Palazzo dello Sport di Roma (14 e 15 dicembre 2021) e al Mediolanum Forum di Assago (18 e 19 dicembre).



Tutte le date dei concerti dei Maneskin

Ecco allora tutte le date dei concerti dei Maneskin a partire da dicembre 2021! Avete già prenotato il vostro biglietto?

Martedì 14 dicembre 2021 – Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Mercoledì 15 dicembre 2021 – Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 18 dicembre 2021 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 19 dicembre 2021 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Domenica 20 marzo 2022 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Martedì 22 marzo 2022 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Sabato 26 marzo 2022 – Napoli @ PalaPartenope – SOLD OUT

Domenica 27 marzo 2022 – Napoli @PalaPartenope – NUOVA DATA

Giovedì 31 marzo 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Venerdì 1 aprile 2022 – Firenze @ Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA

Domenica 3 aprile 2022 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 8 aprile 2022 – Bari @ PalaFlorio

Sabato 23 aprile 2022 – Arena di Verona

3-5 giugno 2022 – Nürburgring | Nürburg @ ROCK AM RING – NUOVA DATA

3-5 giugno 2022 – Zeppelinfeld | Nürnberg @ ROCK IM PARK – NUOVA DATA

Di occasioni per andare a vedere un concerto dei Maneskin ce ne sono molte insomma, ma dato il successo ottenuto all’Eurovision dubitiamo che i biglietti restino disponibili a lungo, meglio affrettarsi non vi pare?