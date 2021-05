Vacanza gratis a Bologna per l’estate 2021: come richiederla

Bologna rilancia il turismo e regala una notte per chi vuole visitare la città in questa estate 2021. Ecco come richiedere una vacanza gratis a Bologna e come si accede a questo piccolo bonus del Capoluogo dell’Emilia Romagna.

È partita venerdì 21 maggio la campagna promossa da Bologna Welcome, in collaborazione con altri enti pubblici e privati per rilanciare il turismo regalando una notte a Bologna.

C’è grande voglia di ripartenza nell’aria per questa estate 2021, dopo un altro anno vissuto in pandemia con mille restrizioni. Il turismo va, quindi, rilanciato e la città di Bologna lo fa regalando una notte ai suoi turisti, per incitare tutti a passare un weekend tra le bellezze della città. Ma come funzione l’iniziativa? Vediamo tutte le regole per partecipare.

Vacanza gratis a Bologna 2021: come richiederla?

Grazie a questa nuova iniziativa di Bologna Welcome, tutti i turisti interessati a trascorrere un weekend o qualche giorno in più a Bologna potranno usufruire di una notte gratis.

Secondo quanto si legge sul sito web dell’ente, nell’ambito dell’iniziativa Bologna Welcomes You, chi fino al 1 agosto prenota una notte a Bologna nei fine settimana, avrà in omaggio la seconda notte, oltre a una card che regala la visita alla famosa Torre degli Asinelli e a tutti i Musei Civici della città.

Ma non solo: infatti sono previsti anche diversi sconti sulle visite guidate e posti riservati per le proiezioni di Sotto le Stelle del Cinema, a cura di Cineteca di Bologna.

Ci sono, ovviamente, una serie di alberghi che hanno aderito all’iniziativa, dove poter prenotare il proprio weekend a Bologna, che trovate sul sito ufficiale.

Come si richiede la notte omaggio a Bologna?

Richiedere la notte omaggio a Bologna è molto semplice, andando sul sito web ufficiale.

Bisogna scegliere l’hotel preferito tra quelli nella lista dei convenzionati, compilare l’apposito form di prenotazione bloccando SOLO la prima notte. La seconda in omaggio, infatti, verrà caricata automaticamente dal sistema. Scegliendo poi la camera preferita tra quelle che rientrano nell’offerta si procede con la prenotazione, con conferma tramite mail automatica.

Vi ricordiamo che la prenotazione dovrà essere effettuata entro 2 giorni prima della data di arrivo.

