Mete low cost Spagna

La Spagna è uno dei paesi europei più amati dai turisti, sia per il clima che per la sua cultura millenaria. Certo, viaggiare ha un costo ma con questo articolo vi sveliamo dove andare in vacanza in Spagna, con alcune mete low cost.

La Spagna è una delle più belle nazioni al mondo, calda, ospitale e piena di posti magici da vivere e scoprire ma, a volte, un po’ costosa. Se non volete spendere troppo ma godervi comunque una vacanza stupenda, ci sveliamo dove andare in vacanza in Spagna spendendo poco.

Non solo Madrid e Barcellona, infatti, nel paese europeo più vivace e poliedrico. Esistono numerose località dove poter scoprire tante cose interessanti senza però spendere un patrimonio. Vediamole insieme.

Mete low cost in Spagna: dove andare

Se desiderate trascorrere una bella vacanza low cost, la Spagna può essere un’ottima opzione. Scegliere la capitale Madrid o una città cosmopolita come Barcellona forse può costare qualcosa in più, ma esistono tante destinazioni molto più economiche e anche molto belle da valutare.

Ecco alcune delle migliori destinazioni spagnole che vi aiuteranno a mantenere un budget contenuto, viaggiando sereni.

Bilbao, un vivace centro culturale

La prima destinazione low cost in Spagna che vi proponiamo è Bilbao, luogo centrale dell’arte contemporanea e una città vitale ed emozionante.

Questa è una delle città più visitate della Spagna, Bilbao è una meta ideale per un weekend o come tappa di un viaggio on the road nel nord della Spagna. Da non perdere il prestigioso Museo Guggenheim Bilbao, grande museo di arte moderna e contemporanea internazionale.

I prezzi rispetto ad altre città sono molto più competitivi, infatti in media una settimana per due persone non supera i 500 euro, compreso di volo e albergo. Inoltre, mangiare nei milioni di ristoranti che la città offre è davvero economico, si arriva anche a non più di 12 euro a persona.

Marbella, viaggio nella Costa del Sol

Situata nel sud della Spagna, la Costa del Sol o “Costa del Sole” è una delle regioni più belle e low cost della Spagna, in Andalusia.

Qui c’è Marbella, situata sulla costa del Mar Mediterraneo, una delle destinazioni spagnole più conosciute al mondo per il turismo estivo.

Qui, infatti, ci sono alcune delle migliori spiagge e stabilimenti balneari di tutta la nazione. Le spiagge sono pulite e piene di servizi a prezzi contenuti, alla portata di tutti.

Alicante, mare e cultura

Se il vostro ideale di vacanza è unire il mare a divertimento e cultura, Alicante è la città perfetta in Spagna come meta low cost. Città portuale della Costa Blanca, Alicante è una destinazione economica per tutte le tasche, oltre che molto divertente e piena di attrazioni.

Tra un bagno e l’altro, sulle sue meravigliose spiagge, da visitare assolutamente è il Castillo de Santa Barbàra, che è situato sul monte Benacantil, e il parco de El Palmeral.

Ayamonte, al confine con il Portogallo

Situata vicino al fiume Guadiana, Ayamonte è una città al confine con il Portogallo sulla Costa de la Luz.

Qui si può facilmente prendere il traghetto per il Portogallo per visitare Vila Real de Santo Antonio, senza spendere troppo grazie ai costi molto contenuti.

Una bellezza senza frontiere, questa città è stata d’ispirazione per molti artisti e offre numerosi luoghi di cultura da vedere: la Chiesa de Las Angustias del XVI secolo, l’Ayuntamiento (ovvero il municipio), il restaurato Palacio del Marques ed il Convento de San Francisco.

Le Isole Canarie, un paradiso per tutti

Un’altra destinazione economica e soprattutto meravigliosa della Spagna sono le Isole Canarie, un arcipelago di isole vulcaniche con spiagge selvagge e una cultura tutta da scoprire.

Per non spendere molto e godersi una stupenda vacanza, quelle che consigliamo sono Fuerteventura, Lanzarote, ma anche Tenerife e Gran Canarìa offrono soluzioni per tutte le tipologie di budget.

Prima di organizzare il vostro viaggio low cost in Spagna, non dimenticate di informarvi su tutte le regole di accesso causa pandemia di Covid-19, per viaggiare sicuri e godervi il vostro meritato relax.

