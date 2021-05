Francesca Moi di Masterchef 9 che fine ha fatto? Cosa fa oggi l’aspirante chef? Dove vive e ha continuato a coltivare la passione della cucina?

Una delle concorrenti più dolci e capaci della nona edizione di Masterchef Italia è stata senza dubbio Francesca Moi. 30 anni di Pisa è arrivata nel programma piena di sogni nel cassetto come quello di abbandonare il suo lavoro nella pasticceria per aprire un agriturismo. La sua passione per la cucina l’ha portata così prima ad aprire un blog di cucina e poi ad entrare nel cooking show di Masterchef. Ma cosa fa oggi Francesca di Masterchef 9? Ha realizzato il suo sogno di aprire un ristorante?

Francesca Moi dopo Masterchef: cosa fa oggi?

Francesca Moi è stata concorrente di Masterchef nell’edizione vinta da Antonio Lorenzon. È stata una edizione particolare perché subito dopo è iniziata la pandemia da Coronavirus e per questo motivo molte aspirazioni culinarie degli chef hanno subito un brusco arresto. Francesca di Masterchef così, a quanto sappiamo dai social, non ha ancora aperto il suo agriturismo e ristorante dei sogni, ma sta continuando a cucinare.



Dove vive dove possiamo vedere le sue ricette?

Francesca vive a Navacchio, in Toscana e i suoi piatti e le sue ricette le troviamo sia su Instagram che su Facebook e sul suo blog personale. L’ex concorrente di Masterchef sta continuando a cucinare quindi e soprattutto non ha mai smesso di studiare. La speranza e il sogno di aprire un ristorante molto probabilmente è stata solo messa da parte temporaneamente visto il periodo storico. Ma data la qualità dei piatti che pubblica e che vediamo, se dovesse aprire un locale o iniziare a lavorare come chef siamo certi che ci sarebbe la fila fuori!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🍽 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚 Moi Masterchef IT🍴 (@francescamoi1989)

Per ora quindi non possiamo assaggiare i piatti e le ricette di Francesca di Masterchef, ma basterà aspettare un po’ e, si spera, quando tutto tornerà alla normalità la troveremo con il cappello da cuoco dietro ai fornelli di un importante ristorante.