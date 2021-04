I programmi di stasera in tv. Attenzione speciale a Report che nella sua inchiesta sulla situazione Covid in Brasile ci parla anche degli spostamenti e di come si aggirano

Lunedì sera da trascorrere davanti alla tv e anche con un plaid addosso visto il clima autunnale più che primaverile di questi giorni. Per chi ama i viaggi e segue con attenzione l’evolversi della situazione epidemiologica per sapere quando si potrà tornare a muoversi liberamente farà un certo effetto seguire la puntata di stasera di Report sui Rai Tre.

Il programma condotto da Sigfrido Ranucci presenta un’interessante e importante inchiesta sul Brasile che rischia di diventare la ‘fabbrica delle varianti’ del coronavirus. Le condizioni del Paese sono infatti allo stremo con migliaia di morti e ospedali al collasso.

I viaggi per il Brasile sono disciplinati da severe misure restrittive, eppure come racconta Report viaggiare fra Italia e Brasile non è così difficile e sono molti quelli che usano ‘trucchi’ per viaggiare senza problemi.

Programmi di stasera 19 aprile in tv

Oltre Report, stasera in tv lunedì 19 aprile ci sono reality, film e fiction. Ecco i programmi

Report anticipazioni 19 aprile: viaggio in Brasile

La seconda puntata di Report 2021 in onda lunedì 19 aprile presenta la seguenti inchieste: i contratti tenuti segreti tra l’Unione Europea e le aziende che producono vaccini Pfizer e Moderna; la campagna vaccinale in Lombardia; la situazione epidemiologica in Brasile a Manaus.

Gli inviati di Report sono andati a Manaus, località turistica per i viaggi in Amazzonia, dove è esplosa la variante che è poi dilagata in tutto il mondo Italia compresa. Oltre al dramma di migliaia di morti giornalieri, circa 4 mila, la preoccupazione è che in Brasile se non si tiene sotto controllo la pandemia possano avvenire numerose modificazioni del virus fino a rendere inefficace il vaccino.

Inoltre nel viaggio dal Brasile all’Italia il giornalista di Report ha incontrato degli imprenditori italiani che riescono ad aggirare le misure restrittive imposte sui viaggi.

Viaggi vietati in Brasile

Nell’ultimo DPCM sono disciplinati i viaggi all’estero: i Paesi sono raggruppati secondo il livello di rischio in elenchi diversi. Il Brasile si trova in un elenco a parte: è infatti sospeso il traffico areo dal Brasile ed è vietato l’ingresso in Italia a tutti coloro che negli ultimi 14 giorni sono stati in o hanno anche solo transitato in Brasile.

Eccezione fatta per gli italiani che possono sempre far rientro in Italia, chi deve ricongiungersi con figli minori o il coniuge, funzionari in missione diplomatica, di polizia o di sicurezza o chiunque autorizzato dal Ministero della Salute per motivi di necessità.

In ogni caso bisogna rispettare una procedura presentare un test antigenico negativo effettuato 48 ore prima. Sottoporsi a test in aeroporto all’arrivo in Italia e porsi in isolamento per 10 giorni indipendentemente dall’esito del test. Al termine della quarantena ripetere il test antigenico o molecolare.

Come viaggiare in Brasile e rientrare in Italia: lo scoop di Report

Non tutta Europa ha vietato i viaggi in Brasile e dunque c’è un modo per poter eludere le misure restrittive italiane riguardo i viaggi in Brasile. Nell’inchiesta di Report si mostra che basta volare dal Brasile a Parigi e poi da Parigi in Italia. I voli dall’Europa in Italia infatti non subiscono restrizioni e i passeggeri non sono sottoposti a limitazioni.

Una volta arrivati in Italia basta dichiarare di provenire dalla Francia per non sottostare a nessuna misura restrittiva.

Un sistema messo in luce da Report che addolora quanti rispettano le regole e preoccupa perché mette a rischio la salute di tutti. Sono indispensabili dunque controlli maggiori.