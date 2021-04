Stasera in tv – La traviata di Giuseppe Verdi: le anticipazioni, oggi 9 aprile

Questa in televisione il film-opera La traviata: tutte le anticipazioni sul capolavoro di Giuseppe Verdi in onda oggi, 9 aprile

L’Opera di Roma e Rai Cultura hanno prodotto il film-opera La traviata, che andrà in onda questa sera in tv in prima visione su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Come annunciato dalla rete in un comunicato stampa:

“Protagonisti ancora Daniele Gatti, Direttore musicale del Teatro, e Mario Martone, che firma regia e scene. Violetta Valery è interpretata dal soprano americano di origine cubana Lisette Oropesa, reduce dal successo televisivo di A riveder le stelle, che ha inaugurato la stagione della Scala. Accanto a lei il tenore Saimir Pirgu come Alfredo e il baritono Roberto Frontali nei panni di Giorgio Germont”. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sul capolavoro per eccellenza del compositore italiano.

Leggi anche —> Stasera in tv | Canzone segreta di Serena Rossi: gli ospiti di oggi, 9 aprile

L’opera in tv

Mario Martone riguardo la scelta di portare la grande opera sul piccolo schermo ha dichiarato:

“Il barbiere di Siviglia e La traviata in questa forma mista tra teatro, cinema e televisione, erano scommesse difficili, considerando i tempi strettissimi di ripresa. Sono riuscito a realizzarle grazie al coinvolgimento straordinario di tutte le persone di Rai Cultura e della squadra operativa di Napoli. La loro passione ha fatto scavalcare ogni ostacolo, e non era affatto scontato. È stato un vero coinvolgimento artistico e professionale, che spero apra anche nuove prospettive per il futuro”.

Il Coro dell’Opera di Roma è diretto dal maestro Roberto Gabbiani e il Corpo di Ballo diretto da Eleonora Abbagnato interpreta coreografie di Michela Lucenti.

Nel nuovo allestimento dell’opera di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, i costumi sono firmati da Anna Biagiotti, mentre Pasquale Mari cura la fotografia.

La traviata, il cast:

Lisette Oropesa (Violetta Valery);

Saimir Pirgu (Alfredo);

Roberto Frontali (Giorgio Germont);

Anastasia Boldyreva (Flora);

Roberto Accurso (Barone Douphol);

Angela Schisano (Annina);

Arturo Espinosa (Marchese D’Obigny);

Rodrigo Ortiz (Gastone);

Andrii Ganchuk (il Dottor Grenvil);

Michael Alfonsi (Giuseppe);

Leo Paul Chiarot (un domestico);

Francesco Luccioni (un commissario).

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!