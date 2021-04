Stasera in tv – Quello che veramente importa: film completo oggi 2 aprile

Quello che veramente importa, film del 2017, è una pellicola il cui incasso è stato interamente devoluto in beneficenza: cast, trama e trailer del film

Quello che veramente importa, dal titolo originale Lo que de verdad importa, è un film diretto da Paco Arango e uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. Il titolo internazionale della pellicola è The Healer, la quale è stata creata perché i suoi incassi fossero destinati ai programmi di riabilitazione del Dynamo Camp.Un film divertente, toccante e autentico che andrà in onda alle ore 21.20 su Rai 2.

La vita di Alec è un turbinio di guai. Il ragazzo concentra la sua intera esistenza su cose futili e rapporti superficiali, d’amore come d’amicizia. Lo zio Raymond nota quanto il giovane appaia frivolo e lo incalza con una promessa: “Sono pronto a pagare tutti i tuoi debiti, ma ovviamente voglio qualcosa in cambio“. Lo scambioprevede che il quasi trentenne vada a vivere in Nuova Scozia. Costretto dalla necessità Alec accetterà la proposta e ad attenderlo nel nuovo ambiente troverà Cecilia, ragazza con la quale si instaurerà sin da subito una simpatia. La giovane finirà per fargli da cicerone nell’esplorazione della Nuova Scozia e di se stesso.

Il tuttofare Alec inizierà a cercare impiego e quando pubblicherà sul giornale il suo annuncio per puro caso, o forse no, verrà descritto non come un guaritore di oggetti, ma di anime. La cosa curiosa sarà che in tanti inizieranno a bussare alla sua porta in cerca di guarigione e Alec scoprirà qualcosa che gli farà comprendere quanto tutti gli ultimi eventi accaduti nella sua vita siano stati fra loro collegati.

Cast completo:

Oliver Jackson-Cohen (Alec Bailey);

Jonathan Pryce (Raymond Heacock);

Camilla Luddington (Cecilia);

Jorge Garcia (Padre Malloy);

Adrian G. Griffiths (Tom);

Kaitlyn Bernard (Abigail);

Brian Downey (Henry);

Suresh John (Amir);

Gavin Liddel (Greg);

Jeremy Akerman (prete);

Shaun Clarke (Fred);

Nikki Barnett (Mary);

Chris Lawrence (Josh);

Gay Hauser (Louise);

Richard Donat (Larry);

Michael Pellerin (Philip);

Pasha Ebrahimi (Frank);

Jennifer Morris (Leslie);

Glenn Lefchak (William);

Kyla Wilson (Paula);

Laura Posner (Laura);

Jackie Torrens (Linda);

David Christoffel (banchiere);

David Rossetti (pilota).

