Ricette tradizionali per Pasqua: la focaccia veneta

Come è nata la Focaccia di Pasqua, un dolce tipico della tradizione del Veneto che si porta in tavola durante questa festività.

Non fatevi ingannare da chi dice o pensa che sia troppo presto per iniziare a lavorare al vostro menù di Pasqua. Per realizzare questo dolce, infatti, servono circa 25 ore di lievitazione totale e quindi bisogna avere tempo e pazienza! Di che ricetta tradizionale di Pasqua stiamo parlando? Della Focaccia Veneta, un piatto tipico di questa regione che si prepara proprio per questa festività. Vediamo insieme come realizzarlo per un menù di Pasqua straordinario.

Come è nata la focaccia veneta e tutti gli ingredienti

La focaccia veneta o fugassa è un dolce tipico di Pasqua che si realizza in Veneto e ha una storia molto affascinante. Secondo i racconti locali infatti ad idearla fu un fornaio di Treviso che aggiunse alcuni ingredienti dolci all’impasto tradizionale del pane: uova, burro e zucchero. Così ottenne questo preparato dolce super economico da realizzare che il fornaio regalò ai suoi clienti per la Pasqua.

In passato veniva considerato come un dolce povero, ma negli anni acquisì sempre più prestigio e furono moltissimi i pasticcieri che decisero di aggiungerlo alla loro lista di dessert per Pasqua modificando la ricetta e rendendola sempre più gustosa. Si aggiunge infatti marsala oppure buccia di arancia per trasformare questa focaccia veneta in una vera e propria prelibatezza. Inoltre la forma che gli si dà spesso è simile a quella della colomba o di un panettone su cui viene incisa una croce sopra proprio per ricordare la Pasqua.

La ricetta e i tempi di realizzazione

La creazione di questa ricetta è piuttosto complicata e soprattutto richiede quattro lievitazioni. Ci vuole quindi tempo per realizzarla e anche un po’ di manualità. Online si trovano moltissime ricette per cucinare la focaccia veneta pasquale a cui potrete ispirarvi. Armatevi di pazienza insomma, ma il risultato vedrete che sarà sorprendente.

Menù di Pasqua con le ricette da tutto il mondo

Se invece dei dolci tradizionali italiani per Pasqua state cercando di realizzare un menù più particolare e con un tocco quasi esotico sappiate che ci sono molte altre ricette dolci e salate provenienti da tutto il mondo da poter realizzare per il pranzo del 4 aprile. Del resto, essendo l’Italia in zona rossa, cos’altro possiamo fare se non cucinare?