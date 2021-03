Matilda De Angelis, chi è il fratello Tobia: anche lui fa l’attore – FOTO

Matilda De Angelis, tutto quello che sappiamo sul fratello 21enne Tobia De Angelis: anche lui lavora come attore da diversi anni.

Matilda De Angelis è una giovane attrice bolognese che negli ultimi anni sta ottenendo un successo davvero spettacolare. Tra le sue comparse più celebri, oltre a diversi videoclip come quello di “Tutto qui accade” dei Negramaro e “Felicità puttana” dei Thegiornalisti, ricordiamo: “Tutto può succedere”, serie tv pubblicata dal 2015 al 2018, “Yutopia” (2016), “Il premio” di Alessandro Gassman,”I ragazzi dello Zecchino d’Oro” (2019). Nel 2020 ha partecipato al film Netflix “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” e alla serie tv “The undoing – Le verità non dette” con Nicole Kidman. Questi due ultimi ruoli, in particolare, puntano tutti i riflettori su di lei, e Matilda ha co-presentato la prima serata del Festival di Sanremo 2021 con Amadeus. Da novembre 2020 è impegnata nelle riprese del film “Across The River And Into The Trees”, adattamento del romanzo di Ernest Hemingway “Di là dal fiume e tra gli alberi”.

Tobia De Angelis: carriera al cinema e in televisione

Matilda De Angelis ha un fratello minore, Tobia. Tobia è nato nel 200 e anche lui, 21enne, ha seguito le orme della sorella nel mondo dello spettacolo italiano. Tobia De Angelis, nonostante la giovane età, ha già recitato in numerosi film per il grande schermo e la televisione. Al cinema ricordiamo le comparse in “Made in Italy” nel 2018, in “Gli anni amari” l’anno successivo e poi in “Il mostro della cripta” e “Il giudizio” nel 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tobia De Angelis (@tobiadeangelis_basta)

In televisione, invece, potreste aver visto Tobia De Angelis nelle serie tv “Tutto può succedere”, in onda dal 2015 al 2018, “Ognuno è perfetto” (2019) e in “Vite in fuga” (2020). Per il momento sulla vita privata del ragazzo non si hanno molte informazioni, ma tutti si aspettano che la sua carriera otterrà risultati esemplari proprio come quella della sorella maggiore.