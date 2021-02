UFO avvistato su Google Maps: di che cosa si tratta – FOTO

Questo utente anonimo ha scatenato un terremoto sul web e sui social: cercando una strada su Google Maps si è imbattuto in una strana immagine. Lui è sicuro di aver trovato la foto di un vero UFO.

C’è chi si diverte a girare su Google Maps solo per trovare immagini particolari: gatti sui tetti delle case fotografate, cani che inseguono la telecamera di Google o persino persone che passeggiano. Quello che questo utente ha trovato, però, lo ha sorpreso completamente.

La navicella spaziale aliena

Si dice che tutte le cose più assurde accadano in Florida, e proprio nel cielo dello Stato americano un ragazzo ha notato qualcosa di strano. Girando su Google Maps, il ragazzo si è soffermato su un oggetto alquanto strano che sembrava volare sopra una strada ad Ochopee: convinto di aver appena visto quella che lui descrive come “una nave madre aliena”, il ragazzo ha scattato una foto ed ha chiesto ad altri utenti online il loro parere.

Non è la prima volta che qualcuno è sicuro di aver avvistato una navicella aliena: da quando Steven Spielberg ha girato uno dei suoi film più conosciuti, “Incontri ravvicinati del terzo tipo”, sempre più persone dichiarano di aver visto degli UFO (in cielo o tra le immagini di Google Maps). Anche in questo caso, l’utente ha sottolineato la somiglianza tra l’oggetto visto in cielo e la navicella spaziale del film (grossa e illuminata di diversi colori).

Ciò che il ragazzo ha fotografato, però, si è scoperto essere completamente terrestre. Alcune persone online, ingrandendo la foto caricata su Reddit, hanno notato che l’UFO altro non sarebbe che una farfalla (che probabilmente volava in prossimità della telecamera che Google usa per fotografare la strada).