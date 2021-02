Stasera su Rete 4 alle 21.27 andrà in onda “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi”. Ecco la storia a cui è ispirato.

“13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi” (conosciuto semplicemente anche come “13 Hours”) è un film co-prodotto e diretto da Michael Bay nel 2016. Il film è l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro di Mitchell Zuckoff, dove vengono trattati i fatti realmente accaduti l’11 settembre 2012 (quando a Bengasi, in Libia, un gruppo di militanti islamici attaccò il consolato statunitense).

Tra film e realtà

Nel film (come nella realtà) è la sera dell’undicesimo anniversario degli attacchi dell’11 settembre, quando un gruppo di militanti islamici attacca un avamposto diplomatico americano. Successivamente, lo stesso gruppo attacca anche una dépendance della CIA a Bengasi (in Libia). Una squadra di sicurezza formata da sette membri lotta per poter salvare la vita degli americani presenti sul posto, ma purtroppo non riesce a portare via l’Ambasciatore statunitense John Christopher Stevens.

“Se non venite qui presto, finiremo col morire tutti”: la frase, famosissima, è reale. Mentre erano ancora nel loro avamposto, infatti, i soldati ricevettero una chiamata dal consolato con questo messaggio. Una volta arrivati, però, i soldati chiamati non riuscirono a trovare l’Ambasciatore per via del fumo provocato dalle fiamme dell’incendio appiccato nella dépendance. Il suo corpo venne rinvenuto dai libici solo il giorno dopo: Stevens era stato ferito così gravemente da non poter sopravvivere.

Sia agli Oscar che ai Satellite Awards “13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi” è stato candidato al premio per il miglior suono. Nel film (secondo il sito Everyeye), i protagonisti in alcune scene si ritrovano in scenari quasi apocalittici: non a caso, una delle scene clou sembra essere ispirata al film “Zombieland”. Proprio come nella pellicola sugli zombie, i soldati si ritrovano chiusi in un fortino senza possibilità di richiedere aiuto dall’esterno, attaccati da un’orda infinita di nemici.