Grande Fratello news, grosso colpo di scena in semifinale

Anticipazioni Grande Fratello news, nel penultimo atto del reality show prima della finale ci sarà un qualcosa di inatteso nella casa.

Grande Fratello news, la puntata in onda venerdì 26 febbraio 2021 sarà il penultimo atto prima della grande finale prevista per lunedì 1° marzo. Si riprenderà ovviamente da quello che è avvenuto nel corso dell’appuntamento precedente, con il faccia a faccia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò.

Ora farà seguito un nuovo incontro, nel corso del quale però interverranno anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Quest’ultima si gioca proprio con Rosalinda l’accesso alla finale, dopo che ‘la sua’ Dayane ha decretato di fatto per lei le forche caudine del televoto. Tutto ciò è stato visto come un tradimento da parte della brasiliana nei confronti dell’attrice siciliana, con la quale aveva instaurato un bellissimo rapporto. E la cosa ha fatto si che la Mello si attirasse le antipatie di tutti in casa. Ma quella che decreterà l’uscita di una tra Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando non sarà l’unica eliminazione. Ce ne sarà infatti un’altra.

Grande Fratello news, ci sarà anche una seconda eliminazione

E toccherà il pubblico esprime il proprio giudizio sovrano attraverso una votazione lampo. Tiene banco anche la polemica legata all’immensa mole di fans che Dayane Mello può vantare, con il fratello che starebbe lavorando per far si che a lasciare subito la casa del Grande Fratello, come le news recenti riferiscono, sia Stefania Orlando. Favorire infatti Rosalinda nel ballottaggio con la ex moglie di Andrea Roncato è visto come un qualcosa in grado di favorire il percorso di Dayane verso la vittoria finale.

La Orlando è ritenuta una personalità più forte della Cannavò, e quindi in grado di essere una temibile concorrente in questa ottica. Ad essere già approdati in finale ci sono la 31enne modella brasiliana, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli. In bilico il destino di Samantha De Grenet ed Andrea Zelletta.