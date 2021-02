Marina Rei, chi è l’ex compagno Daniele Sinigallia: insieme hanno un figlio

La cantante Marina Rei è stata legata in passato al produttore musicale Daniele Sinigallia, con il quale ha avuto un figlio.

La cantante Marina Restuccia, conosciuta come Marina Rei, classe 1969, è stata legata in passato al produttore discografico Daniele Sinigallia, fratello di Riccardo, ex dei Tiromancino.

Daniele Sinigallia è nato a Roma nel 1975 ed è un produttore discografico e un musicista. La sua passione per la musica è nata dalla madre, Maria Pia Caruso, discografica negli anni Settanta. Suo fratello è Riccardo Sinigallia, a sua volta cantautore, musicista e produttore discografico. Il padre, Andrea Sinigallia, è invece un ex chitarrista, che ha regalato la prima chitarra acustica al figlio quando aveva 7 anni. Da giovanissimo ha iniziato a suonare come secondo chitarrista con i “6 Suoi Ex“, gruppo in cui militavano molti artisti, tra i quali il fratello Riccardo, Niccolò Fabi e Francesco Zampaglione.

Daniele Sinigallia, il successo e la vita privata

L’esordio vero e proprio nel mondo della musica per Daniele Sinigallia è arrivato a 19 anni, come chitarrista per i Tiromancino, nel 1994, con l’album “Insisto“. L’anno successivo partecipa sia come musicista che come arrangiatore all’album “Tre” di Roberto Mariani. Nel 1997 lavora con il fratello Riccardo al disco d’esordio di Niccolò Fabi, “Il giardiniere” e ne cureranno anche il secondo album. Nel 2001 produce il disco d’esordio di Roberto Angelini, “Sig. Domani” e il brano che dà titolo al disco vincerà il Premio della Critica a Sanremo.

Nel 2002 inizia la sua collaborazione con Marina Rei, che diventerà la sua compagna, e per la quale produrrà il disco “L’incantevole abitudine“, di cui è coautore di diversi brani e il disco “Colpiscimi“. Nel 2009, Daniele Sinigallia suona le chitarre e collabora alla produzione artistica dell’album di Luca Carboni “Musiche ribelli“, una raccolta di brani di grandi cantautori. Negli ultimi anni ha lavorato ai dischi del fratello Riccardo, “Per tutti” e “Ciao cuore“. E’ stato legato alla cantante Marina Rei dal 2000 al 2006 e nel 2001 è nato il figlio Nico. Attualmente è legato alla cantautrice Marjorie Biondo.