Estate 2021: boom di prenotazioni per le isole greche

Le isole greche al top delle prenotazioni per le vacanze e i viaggi nel 2021.

L’estate 2021 sarà all’insegna dei viaggi o, almeno, questo è quanto si augurano tutti gli operatori del settore. Ma i segnali sono buoni, questo almeno per alcune destinazioni come le isole greche. Proprio queste location infatti stanno superando Spagna e Maiorca in termini di prenotazioni per le vacanze estive 2021.

Come si legge su FVW, pare che il 56% delle prenotazioni di Tui siano tutte indirizzate verso le isole greche anche se i prezzi sono più elevati del solito. Si parla di un 20% in più rispetto al solito in termini di tariffe, ma pare sia tutto comprensibile e dovuto ovviamente ai cali subiti l’anno scorso per via del Covid. Un aumento dei prezzi comprensibile insomma e che sembra non aver nemmeno scomposto particolarmente i viaggiatori che stanno continuando a prenotare viaggi e vacanze verso le isole della Grecia. Accanto a questa destinazione anche le Canarie sembrano essere molto gettonate.

Le destinazioni al top per le vacanze estive 2021 secondo Tui

Sempre secondo quanto riporta Tui, le destinazioni più desiderate e prenotate dai vacanzieri a oggi sono:

Creta

Gran Canaria

Rodi

Tenerife

Antalya (Turchia)

Le esigenze dei viaggiatori per l’estate 2021

Da quanto emerge le esigenze dei viaggiatori per l’estate 2021 sono quindi svariate. In primis cercano sempre flessibilità. Vista l’incertezza del periodo infatti chi prenota cerca di tutelarsi per non perdere i soldi versati con anticipo per fermare il volo o la sistemazione. Vincono su tutte quindi le strutture con cancellazione gratuita fino a 48 ore prima dalla partenza.

Altro elemento considerato importante riguarda la tipologia di destinazioni scelte. I turisti che stanno prenotando oggi, infatti, ricercano mete che siano il più isolate possibili, dove potersi rilassare e fare attività all’aperto senza la calca e l’affollamento che risulta più rischioso. Ma non solo.

Sembra che anche quest’anno le classiche destinazioni come le città europee o internazionali siano molto meno quotate del solito. Più che scegliere di visitare e scoprire delle città, oggi i turisti cercano location all’aria aperta dove potersi divertire senza rischiare in modo esagerato di contrarre il virus.