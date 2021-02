Stasera in tv film – Per sempre la mia ragazza: cast, trailer e trama del film

Per sempre la mia ragazza, film del 2018 tratto dal romanzo omonimo, sarà oggi, 16 febbraio, in prima serata su Rai 1: le anticipazioni

Il film romantico intitolato Per sempre la mia ragazza, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, diretto dal regista Bethany Ashton Wolf e tratto dall’omonimo romanzo scritto da Heidi McLaughlin, sarà in onda oggi, 16 febbraio, in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21.20.

Scopriamo insieme di seguito qualche dettaglio in più sulla pellicola.

Trama

Liam non si presenta al suo matrimonio e fa perdere le sue tracce, lasciando la fidanzata Josie in preda allo sconforto. Fatto apparentemente senza una reale motivazione, il gesto di Liam non viene capito e lo porta a chiudersi in se stesso e ad allontanarsi da Saint Augustine, in Louisiana, e da Josie evitando di darle una spiegazione.

Otto anni dopo, il ragazzo è diventato una star del country. Un giorno, il cellulare obsoleto che continua a portare con se sembra essersi rotto gettando Liam nel panico. Si scoprirà che quel vecchio oggetto conteneva un messaggio vocale molto importante per il giovane talento. Parallelamente Liam scoprirà che Mason, il suo migliore amico ai tempi di Saint Augustine, è morto in un incidente e tornerà nella sua città d’origine per dagli l’estremo saluto.

Lì rincontrerà dopo tanto tempo il suo passato, Josie e…

Cast:

Alex Roe (Liam);

Jessica Rothe (Josie);

Abby Ryder Fortson (Billy);

Travis Tritt (Walt);

Peter Cambor (Sam);

Gillian Vigman (Doris);

Judith Hoag (Dr. Whitman);

Tyler Riggs (Jake);

John Benjamin Hickey (Pastore Brian);

Morgan Alexandria (Kiera);

Lauren Gros (Laura);

Terayle Hill (Mason);

James Rackley (Johnny).

