Stasera in tv Il commissario Ricciardi, trama e anticipazioni del 15 febbraio

Stasera in tv ritorna il consueto appuntamento con “Il Commissario Ricciardi”. Ecco cosa succederà in questo episodio.

Il pubblico è in trepidazione per il quarto episodio della fiction targata Rai 1. Come sempre l’appuntamento è fissato per le 21:25.

La serie tv ambientata a Napoli ha riscosso un grande successo tra il pubblico. La trama si basa sui libri di Maurizio de Giovanni e racconta le indagini alle quali prende parte il Commissario. Quest’ultimo è capace di percepire gli spiriti delle vittime di morte violenta. Sarà proprio l’immagine evanescente a rivelargli un indizio importante. Scopriamo cosa succederà in questo nuovo episodio.

Stasera in tv Il commissario Ricciardi: ecco tutto quello che c’è da sapere

La quarta puntata prenderà il titolo de “Il giorno dei morti” e si ispirerà al romanzo di Maurizio de Giovanni “Il giorno dei morti: l’autunno del commissario Ricciardi”. Una Napoli piovosa e offuscata da una fitta nebbia verrà scombussolata dal ritrovamento del cadavere di un bambino.

Quella che a prima vista sembrerebbe una morte di stenti, ma che cela una terribile verità: forse il bambino è stato avvelenato. La giovane vittima si chiama Matteo, ma è chiamato da tutti Tettè.

E’ uno dei tanti scugnizzi che vivono alla giornata e hanno fatto della strada la loro casa. Inizialmente, tutti vorranno chiudere il caso senza ulteriori indagini, ma sarà proprio Ricciardi a impuntarsi.

A complicare il caso c’è un’altra minaccia: il commissario potrebbe essere in pericolo di vita. Si preannuncia una puntata ricca di sorprese dove i colpi di scena non mancheranno. Mentre aspettiamo l’episodio di oggi, è possibile rivedere gli altri tre su RaiPlay. La serie si trova nell’apposita sezione fiction.