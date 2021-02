Oroscopo del giorno, giovedì 11 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend si avvicina sempre di più. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 11 Febbraio 2021.

Il mese di Febbraio sta proseguendo senza intoppi, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e di lasciarsi andare? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 11 Febbraio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dall’8 al 14 Febbraio: tutti i segni dello Zodiaco

Giovedì 11 Febbraio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi sarà per voi decisamente luminosa. Nonostante questo, alcuni contrattempi potrebbero essere dietro l’angolo. Il consiglio migliore è quello di tenersi lontano dalle discussioni e dalle polemiche, vi metterebbero di cattivo umore.

Toro. Anche durante la giornata di oggi fareste bene a rimanere alla larga il più possibile dagli scontri. Il periodo non è uno dei migliori per discutere, dunque cercate di mantenere la calma, anche a costo di mordervi talvolta la lingua.

Gemelli. Giornata luminosa quella di oggi per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. Via libera anche sul lavoro, presto potrebbe andare in porto un affare importante. Cercate di non procrastinare e di rimanere concentrati sui vostri obiettivi.

Cancro. I problemi di tipo economico vi stanno con il fiato sul collo, facendovi sentire più ansiosi del dovuto. Cercate di allontanare i pensieri negativi e di credere un po’ di più in voi stessi. Presto giungerete ad una soluzione efficace, abbiate pazienza e fiducia.

Leggi anche->Cielo del mese di febbraio 2021: cosa guardare tra stelle e pianeti

Leone. Durante la giornata di oggi fareste bene a ponderare le parole prima di utilizzarle. Potreste infatti urtare involontariamente i sentimenti di qualcuno a voi caro. Anche sul lavoro sarà necessario procedere con cautela: per oggi dite dunque addio all’impulsività.

Vergine. La comunicazione sarà il fulcro pulsante della giornata di oggi. È necessario che impariate ad esprimere assertivamente i vostri bisogni e i vostri sentimenti, soprattutto se coinvolgono o riguardano anche delle persone a voi care.

Bilancia. La giornata di oggi sarà ideale per recuperare tutto il tempo perso durante l’ultimo periodo. Emozioni positive sono nell’aria, dunque non ponetevi alcun limite. Respirate a pieni polmoni una boccata d’aria fresca, vi farà bene.

Scorpione. Un po’ di turbolenze in arrivo durante la giornata di oggi. Un evento importante si sta avvicinando, e voi siete più stressati che mai. Cercate di abbandonare la negatività e di fidarvi un po’ più di voi stessi e delle vostre strabilianti capacità.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Sagittario. Gli astri, in particolare modo Venere e la Luna, saranno tutti dalla vostra parte anche durante la giornata di oggi. Cogliete dunque l’occasione per riscattarvi e per togliervi finalmente qualche sassolino fastidioso dalle scarpe.

Capricorno. La giornata di oggi non sarà particolarmente ideale per gli affari e per gli azzardi, dunque procedete con cautela e rimandate, se potete, le decisioni di tipo economico. Cielo sereno invece in amore: buttatevi senza alcun ripensamento.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. È arrivato per voi il momento di chiudere definitivamente con il passato e con le relazioni tossiche che vi hanno fatto del male. Tira aria di novità e di cambiamento, dunque prendete coraggio e separatevi da tutto quello che non vi porterà a nulla di concreto.

Pesci. La malinconia non è la strada giusta per quel che riguarda la giornata di oggi. Allontanate i pensieri negativi e il senso di colpa, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare duramente per raggiungere i vostri obiettivi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.