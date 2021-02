Gigi Buffon, la ex all’attacco: “Non capisce un c… di donne”

Alena Seredova ha messo in dubbio il buon gusto dell’ex marito Gigi Buffon in fatto di donne con un’uscita alquanto curiosa sui social.

Chi pensava che tra Alena Seredova e Gigi Buffon i rapporti siano ormai distesi e tranquilli dovrà forse ricredersi. Un commento della showgirl ceca sui social ha fatto sorgere qualche dubbio sui suoi sentimenti nei confronti del calciatore suo ex. La Nostra ha risposto con uno “smile” al commento di un utente che ha scritto “Secondo me Buffon non capisce un ca**o di donne!”. Una bella frecciatina (anche a Ilaria D’amico), o no?

Quel commento di Alena Seredova su Gigi Buffon

Naturalmente la cosa non è sfuggita ai fan e follower di Alena Seredova, convinti che tra l’ex coppia, dopo il divorzio e a distanza di anni dall’addio (era il 2014), non ci fossero più ruggini né rancori. Per chi non lo ricordasse, il loro matrimonio è durato tre anni, e a mettervi fine è stato Buffon, dopo essersi innamorato della giornalista Ilaria D’Amico, appunto.

All’epoca la Seredova aveva accusato Buffon di tradimento: “Chi mi ha detto della loro relazione? L’ho sentito alla radio – disse pubblicamente -. Ma non sono stata l’ultima a saperlo. Dopo di me, l’ha saputo mio padre. Sono stata penultima… Bisogna essere precisi…”. Evidentemente la ferita brucia ancora…

Eppure, di recente la stessa Seredova aveva rilasciato un’intervista nella quale aveva assicurato di aver messo da parte tensioni e rabbia verso il suo ex, rivelando che quest’ultimo le aveva addirittura fatto gli auguri in occasione della nascita di Vivienne, la sua terzogenita nata dalla relazione con l’imprenditore Alessandro Nasi. Nel frattempo il rapporto tra la D’Amico e Buffon sembra procedere a gonfie vele. De gustibus…

