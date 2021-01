Antonella Clerici, la verità sul matrimonio con Vittorio Garrone

Antonella Clerici, ancora niente matrimonio con Vittorio Garrone: la colpa potrebbe essere di Eddy Martens, papà di Maelle.

Antonella Clerici ha confessato i dettagli della sua relazione con l’imprenditore Vittorio Garrone, con cui passa le giornate nella sua casa nel bosco in compagnia della figlia Maelle. Intervistata dal settimanale Chi, la Clerici ha raccontato di essere molto felice ma di non pensare al matrimonio.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da diversi anni, e da parecchio tempo convivono con Maelle nella casa nel bosco che l’imprenditore ha costruito su misura per la fidanzata. L’amore dei due sembra non aver sofferto i numerosi lockdown, e nemmeno l’allontanamento di Antonella dalla Rai. Anzi, il tanto tempo passato insieme li ha resi ancora più innamorati.

Antonella ha conosciuto Vittorio dopo la separazione da Eddy Martens, padre di Maelle. La conduttrice ha confermato di non essere intenzionata a sposarsi di nuovo: “Sposarsi? Magari quando saremo vecchi, ora non ne sentiamo la necessità e in passato non mi ha portato fortuna”. Garrone, però, la pensa diversamente: “Non è vero, la sorprenderò, sarà una grande sorpresa”. La proposta, però, non è ancora arrivata. Nel frattempo la famigliola vive felice nella casa nel bosco. Antonella ha raccontato al settimanale Oggi: “Quando due anni fa ho deciso di trasferirmi in campagna mi hanno guardata tutti come fossi matta. Ora non c’è giorno in cui io non benedica quella scelta. La provincia è rassicurante, solidale, attenta. […] Sono immensamente fortunata ed è doveroso che io lo ammetta. Vivo circondata dalla natura, dalle persone che amo […] Le piccole cose scaldano il cuore, qui nel bosco”.