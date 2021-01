Rocketman, chi è l’attore Taron Egerton: età, foto, carriera, vita privata

By

Ecco chi è Taron Egerton, l’attore di Rocketman che grazie alla sua interpretazione di Elton John ha vinto un Golden Globe nel 2020.

Taron David Egerton è nato il 10 novembre 1989 nel Regno Unito. L’attore si è laureato alla Royal Academy of Dramatic Art, una delle scuole di teatro più importanti (ed antiche) del mondo. Oltre alla recitazione, Taron Egerton ha deciso di specializzarsi anche nel canto e nel ballo, due passioni che sicuramente lo hanno aiutato ad entrare meglio nel ruolo di Elton John.

Una filmografia non da poco

L’attore ha il suo primo ruolo in “Lewis” (spin-off della serie “Ispettore Morse”), dove interpreta per soli due episodi Liam Jay. Nel 2014 arriva il suo primo film, “Kingsman” e con quello il suo primo riconoscimento lavorativo: il suo personaggio Gary “Eggsy” Unwin gli vale una nomination come miglior stella emergente ai BAFTA.

Nel 2016 Taron Egerton conosce per la prima volta il regista Dexter Fletcher quando recita nel film diretto da lui “Eddie the Eagle – Il coraggio della follia” (accanto al collega Hugh Jackman). Anni dopo Dexter Fletcher sceglierà Taron Egerton per interpretare il ruolo di Elton John nel suo nuovo film “Rocketman”.

Proprio con “Rocketman” Taron Egerton vince un Golden Globe come migliore attore in un film o commedia musicale. Lo stesso Elton John ha ammesso che, alla première del film a Londra, ha retto solo 15 minuti prima di iniziare a piangere. Il film lo ha emozionato tantissimo, anche se il cantante ammette che la sua vita è stata un po’ meno “adatta ad un pubblico di minori” rispetto a quanto mostrato dal film.

Da quanto Egerton è diventato così conosciuto al pubblico l’interesse dei suoi fan si è concentrato sulla sua vita privata, in particolare quella romantica. L’attore, nonostante una breve pausa nel 2018, ha recentemente confermato la sua relazione con Emily Thomas.