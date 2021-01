Samantha De Grenet, la confessione choc: “L’ho tenuto nascosto a tutti”

La sempre bella Samantha De Grenet si è lasciata andare ad una confessione scioccante nella casa del Grande Fratello Vip.

La puntata serale del Grande Fratello Vip ha avuto come grande protagonista Samantha De Grenet. La modella è una delle ultime arrivate nella casa più spiata d’Italia, ma nonostante questo è già molto apprezzata dal pubblico. Il suo ingresso, infatti, non è coinciso con dinamiche nocive, Samantha si è integrata subito bene nel gruppo ed in punta di piedi si è inserita trovando un posto nel gruppo e qualche bella amicizia.

Ieri Alfonzo Signorini le ha voluto fare un regale per rendere meno dura la permanenza nel programma. Prima l’ha chiamata nella Led Room per mostrarle alcune immagini. Insieme alla modella ha ripercorso alcuni passi importanti della sua vita, compresa quella malattia che l’ha terrorizzata qualche anno fa. La De Grenet ha scoperto di avere un tumore e l’ha curato tempestivamente, riuscendo a sconfiggerlo grazie ad un’operazione immediata.

Samantha De Grenet: “L’ho tenuto all’oscuro”

Il solo rievocare quel periodo causa del malessere nella modella, la quale non nasconde il proprio disagio nemmeno al conduttore. Questo le chiede come ha fatto a dirlo al figlio Brando e lei confessa che non gliel’ha detto finché tutto non si è risolto: “Ho deciso di tenere Brando all’oscuro di tutto fino al post operazione. L’ho detto quando mi ha trovato a casa, ero fasciata e il responso era positivo“. Il bimbo aveva capito che qualcosa non andava e quando la madre è tornata dall’ospedale ha chiesto cosa stesse succedendo. A quel punto Samantha non ha potuto più nascondere la cosa, ma quantomeno gli ha potuto dare una buona notizia.

Proprio Brando è stato la sorpresa per Samantha. Il 15enne ha riacceso il sorriso della gieffina dicendole: “Siamo orgogliosi, ti guardiamo sempre e manchi sia a me che a papà”. L’adolescente le ha poi confessato che c’è stata qualche novità in campo sentimentale, suscitandole un discreto intere. Infine le ha fatto i complimenti per l’amicizia sviluppata con Dayane Mello e le ha chiesto di invitarla a casa una volta finito il programma. Samantha si è messa a ridere e gli ha risposto che è troppo grande per lui, ma ha confermato che si tratta di una bella amicizia e di una bella persona.

