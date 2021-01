Lecca un gelato e muore a 9 anni: assurda tragedia in Spagna

Una bimba inglese di soli 9 anni è morta durante una vacanza in Spagna dopo una reazione allergica a un gelato.

Una ragazzina inglese di soli nove anni è morta durante una vacanza con la sua famiglia in Spagna a seguito di una reazione allergica a un gelato. La tragedia risale al 16 febbraio del 2019, ma solo ora l’inchiesta sulla vicenda è giunta a conclusione.

Habiba Chishti era arrivata sulla Costa del Sol per qualche giorno di totale relax con suo padre, sua madre e suoi fratelli solo poche ore prima di restare vittima del drammatico “incidente”. La dolcissima bambina di Halifax, nel West Yorkshire, è stata portata d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Malaga dopo essere entrata in shock anafilattico, priva di sensi. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.

Il gelato costato la vita alla piccola Habiba

Il dottor Wajid Azam Chishti, padre della piccola Habiba, ancora sotto choc, ha raccontato alla corte che quel maledetto pomeriggio di febbraio 2019 le aveva comprato un gelato con un po’ di crema al cioccolato. Habiba soffriva di una grave allergia alle uova e alle noci, oltre che di asma, ma non aveva mai avuto problemi con i latticini e il gelato. Il dottor Chishti ha chiesto tre volte al gelataio se la crema contenesse noci e per tre volte gli era stato assicurato di no.

Invece Habiba è morta il 18 febbraio, due giorni dopo la grave reazione allergica agli ingredienti della crema, secondo quanto ha rivelato dall’esame autoptico. Dal rapporto è emerso che nel gelato c’erano dosi per lei letali di arachidi, mandorle, nocciole, anacardi e pistacchi che, scrivono testualmente gli inquirenti, “le hanno fatto morire il cervello”. La professoressa Marta Cohen, un patologo pediatrico consulente presso lo Sheffield Children’s Hospital, ha spiegato alla corte che “una leccata è sufficiente” perché l’allergia sia letale.

