Teo Mammucari, chi è l’ex Thais Souza: cosa ha fatto dopo Striscia la notizia

Teo Mammucari e Thais Souza sono molto chiacchierati nonostante la relazione tra i due sia finita. Ecco cosa va l’ex velina.

Mammucari sta per tornare sul piccolo schermo con la seconda edizione de “Il Cantante Mascherato“. Il programma sarà ricco di novità e sorprese che sapranno certamente tenere il pubblico incollato allo schermo.

Il nome della sua ex era tornato sulla bocca di tutti dopo un’uscita sul Brasile fatta in una puntata di “Tu si que vales”. “Anch’io ho fatto un viaggio in Brasile e adesso pago il mantenimento“. Il riferimento alla Souza è quasi scontato. Scopriamo cosa sta facendo ora la donna.

Teo Mammucari, che fine ha fatto Thais Souza

La Souza è diventata molto nota la pubblico italiano per aver fatto la velina in coppia con Melissa Satta. La donna è stata molto apprezzata dal pubblico italiano ed è diventata ancora più conosciuta dopo aver iniziato una relazione con Mammucari.

I loro nomi sono stati sulla cresta dell’onda per diverso tempo, soprattutto grazie ai numerosi gossip che li riguardavano. Dal loro amore è nata anche una bambina, la piccola Julia. Ad oggi, la donna ha lasciato l’Italia ed è tornata in Brasile dove lavora come modella e presentatrice.

Nonostante si siano lasciati, tra i due sembra che ci sia ancora molto rispetto e Mammucari si reca spesso in Brasile per vedere la figlia. Questo dimostra la volontà di entrambi di mettere al primo posto il benessere della bambina.

Il presentatore è noto per affrontare molti aspetti della sua vita con grande ironia, quindi è lecito pensare che eventuali battute non sia indicative di cattivi rapporti.