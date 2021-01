Esonero Eusebio Di Francesco, cosa sta succedendo a Cagliari

Eusebio Di Francesco non sa più vincere alla guida del Cagliari: ancora una sconfitta per la squadra sarda, ecco cosa sta succedendo

Ancora una sconfitta per il Cagliari targato Eusebio Di Francesco. La compagine sarda ha collezionato un altro risultato negativo in casa del Genoa grazie al gol di Mattia Destro. Altri punti preziosi per Ballardini, protagonista in positivo dopo il suo arrivo al posto di Rolando Maran.

Ai microfoni di Sky Sport sono arrivate anche importanti dichiarazioni da parte del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, che ha confermato ancora l’ex Roma: “Sono certo che possiamo venire fuori da questa situazione con Di Francesco. Gli abbiamo rinnovato il contratto per dargli ancora più forza. I giocatori devono capire che non andranno via facilmente ma se continuano così giocheranno in Serie B col Cagliari”.