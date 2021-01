Gianfranco Apicerni, chi è il postino di C’è posta per te: la sua storia

Gianfranco Apicerni è da quasi un decennio postino a C’è posta per te. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Dopo la partecipazione al reality Campioni – Il sogno, in cui è riuscito a mettere in mostra tutte le sue doti da calciatore, e un’esperienza da tronista di Uomini e Donne, Gianfranco Apicerni si è fatto largo come postino di C’è posta per te, diventando una presenza storica nel programma di Maria De Filippi. Conosciamo più da vicino questo bellissimo ragazzo con una grande passione per il mondo del pallone.

L’identikit di Gianfranco Apicerni

Gianfranco Apicerni è nato il 4 aprile 1985, sotto il segno dell’Ariete, a Roma, dove tuttora vive e lavora. E’ cresciuto con un’enorme passione per il calcio, tanto da aver sacrificato a volte anche lo studio per correre dietro al pallone. Nel 2004 ha deciso di prendere parte ai provini del programma di Ciccio Graziani e lì ha cominciato a farsi conoscere dal pubblico, anche se la popolarità è arrivata quando è diventato tronista di Uomini e Donne. Nel frattempo ha anche preso lezioni di recitazione e avuto una parte nella pellicola The Revenge of Green witch.

Per quanto riguarda la vita privata, Gianfranco Apicerni ha una compagna che non fa parte del mondo dello spettacolo, ma si occupa di tutt’altro: Daniella Moraes, bellissima modella d’origine brasiliana conosciuta durante una serata in un locale e cn la quale è subito scattato il classico colpo di fulmine. In precedenza Apicerni era stato fidanzato con Valeria Bigella, incontrata durante il suo percorso a Uomini e Donne, e con Lucrezia Gizzi.

