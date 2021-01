Amici, lite furiosa: Rudy Zerbi zittisce Anna Pettinelli

Nella nuova puntata di Amici c’è stata una lite furiosa tra i professori. Rudy Zerbi ha zittito in diretta l’insegante di canto Anna Pettinelli.

Ad “Amici” di Maria De Filippi non si può mai stare tranquilli: nella nuova puntata c’è stato uno scontro furioso tra i professori di canto. Rudy Zerbi si è infuriato con le colleghe Anna Pettinelli e Arisa.

Secondo Rudy Zerbi le sue colleghe insegnanti sono troppo buone e danno false speranze agli allievi della scuola di “Amici 20“. Il professore le ha spronate a prendere dei provvedimenti più seri con gli studenti che sono ultimi in classifica o che sono stati rifiutati dalle radio. “Ma chi se ne frega delle radio“, ha esordito Anna Pettinelli, stanca dei rimproveri del collega. “Ma se tu lavori in radio cosa stai dicendo? Ma sei matta? Stai dicendo una marea di caz*ate“, ha ribattuto Rudy.

Amici 20, le liti tra Arisa e Rudy continuano

Questa settimana Rudy Zerbi ha chiesto alla produzione di “Amici” di Maria De Filippi un nuovo strumento per valutare gli allievi. Si tratta di una classifica a tre in cui chi arriva per ultimo dovrebbe essere eliminato e uscire dalla scuola. Le colleghe di Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa, non hanno affatto apprezzato la sua proposta. La replica del professore? “Buonismo che io trovo veramente stucchevole e che sta caratterizzando una parte del programma“, ha detto senza peli sulla lingua.

Gli scontri tra Rudy Zerbi e Arisa sono arrivati ad essere all’ordine del giorno: il veterano di “Amici” accusa la new entry di questa edizione di essere eccessivamente morbida con gli allievi, invece di farli crescere. La cantante di “Sanremo“, però, oggi è apparsa esausta degli attacchi del collega. Quando Rudy ha cercato di presentare l’esibizione di un’allieva di Arisa, quest’ultima è scoppiata: “Ma ora la presenti tu? Fai tutto tu! Devi lasciarmi presentare a me“.