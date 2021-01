Diletta Leotta nella vasca, sotto l’accappatoio non c’è nulla

Diletta Leotta sveglia i propri fan con uno scatto ad alto tasso di eroticità: sotto l’accappatoio non c’è nulla.

Il primo post di Diletta Leotta in questo 21 gennaio non è per i deboli di cuore. L’incantevole conduttrice di Dazn, infatti, decide di dare il buongiorno ai fan poco dopo aver fatto la doccia. Questo è probabilmente l’unico istante di tempo prima di iniziare una giornata lavorativa intensa e decide di dedicarlo ai suoi milioni di fan. Non servono capacità deduttive particolari per intuire che sotto l’accappatoio la bellissima Diletta non porta nulla.

Dalla foto emerge il suo prosperoso davanzale, visione che distoglie l’attenzione dal resto dello scatto e che manda in tilt i suoi fan, ancora intorpiditi dal sonno. Invano la presentatrice tenta di portare i commenti sull’inizio della giornata e sui prossimi impegni scrivendo: “Quasi pronta per una super giornata di lavoro!”, visto che tra i commenti i fan, chi in maniera elegante e chi in modo molto meno delicato, non fanno altro che sottolineare la sensualità dello scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Diletta Leotta continua il gossip sulla relazione con Yaman

In questi ultimi giorni Diletta Leotta è stata al centro della cronaca rosa per la presunta relazione con Can Yaman. La conduttrice è stata in compagnia dell’attore turco in un albergo romano e i giornali scandalistici hanno immediatamente ipotizzato che tra loro possa esserci del tenero. Al momento nessuno dei due ha confermato ufficialmente la relazione, ma la Leotta qualche giorno fa ha difeso l’attore dagli attacchi ingiustificati degli hater. Per molti si è trattata della dimostrazione del affetto che c’è tra i due, ma potrebbe anche solamente essere una giusta presa di posizione contro chi lo aveva attaccato senza un reale motivo.

