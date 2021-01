La tendenza moda invernale per quanto riguarda le scarpe vede il ribaltone dei Biker Boots: gli stivali perfetti per i viaggi in moto diventano un must have!

Gli stivali da motociclista sono, da sempre, stati considerata come un’icona un po’ rock e glamour di chi ama spostarsi in sella alle due ruote. Eppure oggi questa tipologia di scarpa, anzi, di stivale, è diventa l’accessorio must have dell’inverno! Super alla moda, perfetto non solo per i viaggi in moto, ma anche per la vita di tutti i giorni.

Gli stivaletti da motociclista più alla moda

Se siete un po’ distratte e non avete monitorato con attenzione i principali canali di news relative alla moda forse vi sarete persi l’avvento dei biker boots negli armadi di influencer e modelle. Poco male, la stagione invernale è ancora nel pieno e di tempo per sfruttarli ne abbiamo ancora molto. Ecco allora che questo stivaletto, icona di stile per i bikers, oggi diventa l’accessorio must have per chi vuole essere caldo, comodo, ma anche alla moda!

Già perché il punto di forza degli stivali da biker è che sono delle scarpe perfette per l’inverno. Generalmente hanno una suola piuttosto alta che garantisce quindi un isolamento termico importante. Ma non solo, sono anche impermeabili e quindi perfetti anche per una giornata di pioggia.

I modelli di stivali da biker più interessanti

Chi sostiene che però non siano esteticamente belli, si dovrà ricredere. Basta navigare un po’ sui principali siti di shopping online per rendersi conto che ormai ci sono dei modelli di biker boots assolutamente alla moda. Borchie, decori incisi sulla pelle, lacci, perline… ci sono modelli interessanti per tutti i gusti. Basta saper cercare. Occhio al colore, il trend dell’inverno sembra essere il nero: sta bene con tutto, come sempre!

Come sceglierli?

Tra le altre opzioni di modelli di biker boots tra cui scegliere c’è l’altezza. Mezza gamba? Caviglia? Qual è l’altezza giusta per questi stivali? La prima cosa da fare è guardare con onestà alla vostra altezza, più che a quella dei biker boots.

Uno stivaletto alla caviglia generalmente può aiutare a slanciare un po’ la figura, soprattutto se con un pochino di tacco. Invece per quelli a metà gamba forse l’ideale è una figura più lunga e alta! Ovviamente queste sono linee di massima: non potete sapere quale modello vi sta meglio fin quando non lo avete provato.

E allora? Cosa state aspettando? Il vostro look da motociclista e viaggiatrice impavida comincia anche dai biker boots!