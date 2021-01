Maria Amelia Monti, chi è il marito Edoardo Erba: età, foto, lavoro

L’attrice Maria Amelia Monti è sposata con il drammaturgo e regista italiano Edoardo Erba, scopriamo meglio chi è.

Edoardo Erba è nato a Pavia l’11 marzo 1954 ed è un drammaturgo e regista italiano. Si è diplomato alla scuola del Piccolo Teatro di Milano, per conseguire poi una laurea in Lettere Moderne.

Edoardo Erba ha esordito nel 1996 con “Ostruzionismo radicale“, interpretato da un allora sconosciuto Claudio Bisio. Tra le sue opere più conosciute, scritte e dirette, figurano “La notte di Picasso” del 1990, “Maratona di New York” con interpreti Bruno Armando e Luca Zingaretti, “Muratori” nel 2002 e “Margarita e il gallo” con la moglie Maria Amelia Monti nel 2007. Alcune delle sue opere sono diventate tanto celebri da essere tradotte in più lingue e rappresentate all’estero, come a Londra, Los Angeles, Rio de Janeiro, e molte altre ancora.

Edoardo Erba, chi è il drammaturgo marito di Maria Amelia Monti

La drammaturgia completa di Edoardo Erba comprende oltre trenta titoli, molti dei quali sono diventati successi sulla scena italiana e internazionale. Il regista ha scritto fiction, sit com e varietà anche per la radio e la televisione, come i film “A fior di pelle“, “Ospiti” e “Finalmente a casa“, le sit-com “Finalmente soli” e “Belli dentro“. E’ coautore dei programmi “Ciao ciao” e “Bim bum bam“, condotto da Paolo Bonolis.

Edoardo Erba ha sposato la moglie Maria Amelia Monti circa 25 anni fa. La coppia ha tre figli, di cui uno adottivo e originario dell’Etiopia e vivono a Roma. L’attrice ha recitato per anni al fianco di Gerry Scotti in “Finalmente soli” e in molti hanno ritenuto per anni che fossero una vera coppia, ma la sua felicità risiede con Edoardo e i loro figli.