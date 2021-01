Silvio Berlusconi ricoverato a Montecarlo: come sta l’ex premier

Si aggravano le condizioni di Silvio Berlusconi, che è stato ricoverato a Montecarlo: come sta l’ex premier.

Nuovo ricovero per l’ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi: il leader di Forza Italia si trova al Centro cardiotoracico di Montecarlo, ospedale specializzato del Principato. Lo riferisce in questi minuti l’agenzia Ansa, spiegando che si tratterebbe di esami di routine. A quanto pare, Berlusconi dovrebbe essere dimesso a breve.

Leggi anche –> Silvio Berlusconi è grave: peggiorate le condizioni dell’ex premier

Il ricovero a Montecarlo è legato al fatto che l’ex premier in questi giorni si trovava a Valbonne, la località vicino a Nizza dove peraltro ha trascorso anche gran parte del lockdown. Per il leader di Forza Italia, sono diversi i problemi fisici degli ultimi mesi, a partire dalla sua positività al Coronavirus di settembre.

Leggi anche –> Come sta Silvio Berlusconi, grande preoccupazione per le sue condizioni

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Perché è stato nuovamente ricoverato Silvio Berlusconi

Un mese e mezzo fa, uno dei legali di Silvio Berlusconi, Federico Cecconi, durante le udienze del processo Ruby-Ter, aveva spiegato che le condizioni del suo assistito si sarebbero aggravate. I documenti clinici che sono stati presentati dai suoi difensori parlano di “seri problemi cardiologici” accusati dall’ex premier. La conferma delle sue condizioni di salute arrivano anche dal medico personale, Alberto Zangrillo.

Queste le parole di Zangrillo: “Lunedì, sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento”. Sarebbe stato dunque il noto medico, al centro anche di alcune polemiche nelle scorse settimane, ad aver “imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia”. Classe 1936, Silvio Berlusconi compirà 85 anni il prossimo 29 settembre.