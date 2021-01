Flavio Briatore, la figlia Leni Klum: “Cosa sta succedendo alla mia pelle”

Leni Klum, la bellissima figlia di Flavio Briatore, come tante adolescenti deve fare i conti con acne, brufoli e impurità.

Se qualcuno pensava che Leni Klum, la bellissima figlia di Flavio Briatore e Heidi Klum, fosse perfetta come sembrava, dovrà ricredersi. L’adolescente ingaggiata come modella da Vogue, come tante ragazze e donne (tra cui le colleghe Kendall e Kylie Jenner), sta combattendo contro acne, brufoli e impurità. Ma le va riconosciuto il merito di non nasconderlo, anzi…

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Leni Klum a viso aperto

Leni Klum ha deciso di mostrare ai suoi tantissimi follower su Instagram (sono circa mezzo milione) i suoi problemi di pelle. E va da sé che gli scatti della 16enne, senza filtri e senza trucco, sono subito diventati virali. “Brutta pelle, anche questa passerà”, ha scritto la ragazza, ricevuto il plauso del suo pubblico virtuale. La battaglia contro certi stereotipi del mondo della moda passa anche da qui…

Leggi anche –> Heidi Klum: l’ex di Flavio Briatore si sposa in segreto- VIDEO

“Grazie per essere semplicemente vera”, ha commentato un utente in calce al post. “Dobbiamo normalizzare tutto questo”, ha osservato un altro. E ancora: “È così bello che mostri la realtà delle cose”. E così via: i messaggi sono moltissimi, come i like e le condivisioni. Leni Klum, che ha fatto il suo debutto come modella lo scorso dicembre, è di sicuro una ragazza molto coraggiosa. La mamma, la top model tedesca Heidi Klum assieme alla quale ha posato sulla cover di Vogue Germania, ne sarà di sicuro molto orgogliosa. E così pure il papà.

Leggi anche –> Briatore, la verità sul contratto con la Gregoraci e su un ritorno di fiamma