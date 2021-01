Enrico Mentana e Michela Rocco di Torrepadula, il tradimento che ha messo fine al matrimonio non sarebbe potuto essere più doloroso: ecco cosa è successo.

Enrico Mentana è stato sposato dal 2002 al 2013 con l’ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula, dalla quale ha avuto due figli. La relazione con la Miss è finita all’improvviso quando questa l’ha accusato di tradimento attraverso un post pubblicato su Twitter. A quei tempi Michela era seguita da moltissimi followers, a cui ha deciso di annunciare senza peli sulla lingua che il marito aveva preferito trascorrere il capodanno lontano dalla famiglia, senza moglie né figli.

Michela Rocco di Torrepadula tradita da Enrico Mentana, complice la migliore amica

Poco dopo il primo tweet, Michela Rocco ne ha pubblicato un altro accusando i complici del tradimento: “Il peggior nemico lo troverete tra le persone che frequentano la vostra famiglia”, ha scritto. “Sono a conoscenza delle vostre dinamiche, punti deboli… Si insinuano come serpi velenose e al momento opportuno, pungono e avvelenano”. La Miss ha poi svelato tutti i dubbi: “Se vostro marito vi tradisse con la vostra migliore amica che ha tenuto in braccio i vostri figli e ne ha approfittato di un momento buio, come reagireste?”, ha scritto pubblicamente. La ex moglie di Mentana ha cancellato il tweet poco dopo averlo pubblicato, ma ormai era stato visto dai più. A quanto pare, dunque, Enrico Mentana avrebbe tradito la ex moglie con la sua migliore amica.

Oggi i due conducono vite del tutto separate: Michela Rocco di Torrepadula ha trovato un nuovo amore, e nel frattempo anche il giornalista si è fidanzato con la collega Francesca Fagnani. Quest’ultima ha raccontato alcuni teneri dettagli della relazione con Enrico, che sembra andare a gonfie vele: “Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre. Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore prima, aspetta l’altro. Sono attenzioni, un modo di preservare il rapporto e il piacere di stare insieme e di condividere. Se iniziamo a vedere una serie tv non esiste che uno dei due vada avanti e lasci l’altro indietro. Ma non è una scelta, è proprio che a me non piacerebbe vedere una puntata o film senza di lui”.