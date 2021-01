Oroscopo del giorno, domenica 10 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

L’ultimo giorno della settimana è arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domenica 10 Gennaio 2021.

Domenica 10 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete.Durante la giornata di oggi Mercurio sarà dalla vostra parte e vi aiuterà a mantenere il buonumore e a proseguire dritti verso i vostri obiettivi. Potreste sentirvi un po’ malinconici, ma non temete, si risolverà tuto per il meglio.

Toro. Le prossime ore saranno decisamente impegnative per voi, e potreste trovarvi a fare i conti con il nervosismo e con la gelosia. A causa della posizione di Marte vi risulterà difficile rimanere calmi e scegliere la via della diplomazia , ma vale comunque la pena tentare.

Gemelli. La giornata si prospetta tutto sommato positiva. Alcuni affari andranno in porto e voi potrete finalmente stringere tra le mani delle belle soddisfazioni. Cercate però di non perdere il buonumore a causa di piccoli imprevisti, non ne vale la pena.

Cancro. I pensieri e la riflessione saranno per voi il fulcro della giornata di oggi. È il momento giusto per fissare nuovi obiettivi e per ragionare bene sulla strada giusta da seguire. Cercate di non procrastinare e di rimanere concentrati su quello che state facendo.

Leone. La giornata si prospetta per voi non particolarmente positiva. Molto probabilmente avrete a che fare con diverse discussioni, sia in ambito familiare che sentimentale. Cercate di pesare bene le parole da dire, potreste pentirvi di una frase pronunciata d’impulso.

Vergine. Durante le prossime ore potreste avvertire il bisogno di rimanere un po’ in solitudine, o al fianco della vostra famiglia. Non c’è niente di male nel cercare un po’ di tranquillità per ricaricare le batterie, dunque assecondate senza problemi i vostri desideri.

Bilancia. Le porte del dialogo e del confronto saranno tutte spalancate per voi durante la giornata di oggi. È il momento di scambiare idee, opinioni, e di far valere le proprie. Lasciatevi andare e non abbiate paura di essere voi stessi.

Scorpione. Durante la giornata di oggi dovrete ancora una volta tirare fuori gli artigli. È necessario che combattiate per raggiungere i vostri obiettivi, anche se il cammino vi sembra più ripido che mai. Non temete però, siete ad un passo dal traguardo.

Sagittario. Le prossime ore vi lasceranno un po’ con l’amaro in bocca. Nervosismo e tensioni potrebbero colorare di grigio il vostro cielo. Una carta vincente potrebbe rivelarsi quella di passare del tempo con alcuni amici cari. Loro sapranno come tirarvi su di morale.

Capricorno. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente tranquilla. È il momento perfetto per ricaricare le batterie e per mettere finalmente un punto alle questioni passate. Via libera inoltre all’amore: Venere sarà totalmente dalla vostra parte.

Aquario. Attenzione alla malinconia e ai cattivi pensieri durante la giornata di oggi. Qualche brutta notizia potrebbe mettervi di cattivo umore, ma cercate di tenere duro. A partire da domani si risolverà tutto per il meglio.

Pesci. Durante la giornata i oggi potreste essere infastiditi da qualcuno. Non fatevi mettere i piedi in testa e cercate di combattere per far valere i vostri principi. Nonostante tutto via libera per quanto riguarda il lavoro: belle soddisfazioni sono in arrivo.

