Oroscopo del giorno, sabato 9 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Il weekend è finalmente arrivato. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di sabato 9 Gennaio 2021.

Siamo finalmente giunti al secondo sabato del mese, e siamo tutti pronti a riposare un po’ e ricaricare le batterie. Che cosa avranno oggi in serbo per noi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi incontri e grandi soddisfazioni sono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di sabato 9 Gennaio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 4 al 10 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Sabato 9 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Durante la giornata di oggi potreste subire una battuta d’arresto. Non disperate però, è normale accusare un po’ di stanchezza dopo una settimana intensa. Approfittate del weekend per riposare e per riflettere sui vostri prossimi obiettivi.

Toro. Nelle prossime ore farete un po’ di fatica a carburare, ma tutto sommato il resto della giornata filerà liscio come l’olio. Potreste avere qualche difficoltà a comunicare con il vostro partner.

Gemelli. Durante la prima parte della giornata gli astri saranno tutti dalla vostra parte. Un po’ di malumore potrebbe però guastarvi il cielo sereno verso sera, cercate di non innervosirvi troppo. Sono in arrivo delle soddisfazioni sul lavoro, tenetevi pronti.

Cancro. Durante la giornata di oggi fareste bene a non procrastinare. Cercate di rimanere con i piedi piantati a terra per riconcentrarvi sui vostri obiettivi futuri. In amore sarebbe meglio tirare con il freno a mano e procedere con cautela.

Leggi anche->Cielo del mese di gennaio 2021: l’anno inizia con le stelle cadenti

Leone. Durante le prossime ore qualcuno potrebbe infastidirvi più del dovuto. Cercate di mantenere la calma e di non dare troppo in escandescenza. Mantenete un profilo basso anche sul lavoro e cercate di rimandare le questioni più urgenti alla prossima settimana.

Vergine. Durante la giornata di oggi il cielo e gli astri saranno tutti dalla vostra parte. Via libera in amore, perciò non ponetevi alcun limite. Buone notizie anche dal fronte lavorativo, date il massimo e sarete ricompensati.

Bilancia. Durante le prossime ore potreste trovarvi a dover compiere delle scelte. Accantonate il senso di confusione e cercate di pensare razionalmente. In ogni caso non temete, Mercurio sarà dalla vostra parte e vi aiuterà.

Scorpione. La giornata di oggi sarà ottima per concedere un po’ di tempo a se stessi. Non permettete agli altri di guastare il vostro buonumore: non abbiate paura di dire anche qualche no.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Sagittario. La giornata di oggi potrebbe cominciare un po’ sotto tono, nel pomeriggio vi toccherà tirare fuori gli artigli. Non temete, gli astri e le stelle saranno tutti dalla vostra parte e vi aiuteranno a dimostrare di che pasta siete fatti.

Capricorno. Le prossime ore saranno perfette per risolvere le situazioni che vi hanno tediato nell’ultimo periodo. Il cielo e le stelle vi daranno la spinta giusta per elaborare finalmente soluzioni concrete e definitive. Fidatevi di voi stessi ed andrà tutto per il meglio.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. La giornata si prospetta decisamente interessante dal punto di vista economico. Cielo sereno sul lavoro, ma per quel che riguarda amore e sentimenti sarebbe meglio rallentare e prendersi un po’ di tempo.

Pesci. Qualche contrasto potrebbe guastare oggi il vostro buonumore. In ogni caso la giornata sarà per voi decisamente positiva. Cercate di sfruttare al meglio tutte le opportunità.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.