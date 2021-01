Investita da un pirata, muore sul colpo: aveva 38 anni, lascia due bimbi

Ancora una tragedia in questo inizio 2021 con la scomparsa di una giovane donna di appena 38 anni, Anna Fogliamanzillo: cos’è successo?

Un’altra brutta notizia arrivata in questi primi giorni del 2021. Una donna di appena 38 anni, Anna Fogliamanzillo, è stata investita da un’auto dopo che era uscita per una pedalata in compagnia in bicicletta. Morta sul colpo, lascia un marito e due figli: ancora non si conosce al momento l’identità del pirata. La donna era nata a Pompei con la residenza a Boscoreale, in provincia di Napoli e nutriva una grande passione per il ciclismo percorrendo spesso la salita da Pimonte fino ad Amalfi. Il brutto incidente è avvenuto nei pressi di una galleria lunga 700 metri, che era parzialmente al buio da tempo. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri coordinate con la Procura di Torre Annunziata per capire la dinamica di tutta la vicenda e se la donna sia davvero morta sul colpo.

Investita da un pirata, il ricordo di Anna

Gli amici del gruppo B-Bike Cycling Team l’hanno voluta ricordare affettuosamente con le parole del presidente, Giuseppe Bottino, che ha svelato: “Anche se eri arrivata da poco nella nostra famiglia quel poco era bastato a farti amare da tutti noi grazie alla tua tenacia, alla tua voglia di vivere questo sport, duro e solo per pochi, con passione ed entusiasmo. Siamo certi che in questo triste momento tu ci guardi dall’alto e con un sorriso ci indichi le strade da percorrere. Ti porteremo sempre nel cuore. Sarai sempre con noi in ogni uscita, in ogni gara, in ogni dove quando ci sarà di mezzo una bicicletta”.

Così come una sua amica, Rosanna Annunziata, che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Ti ricordi la nostra prima foto? Ci eravamo incontrate per caso in strada e abbiamo proseguito insieme, ci eravamo subito messe a chiacchierare. Ieri sera volevo convincerti a stare con noi in zona. Mannaggia a me, perché non ho insistito di più?” Avevamo tanti progetti, tutte insieme: donne, mamme e mogli combattenti che riuscivano a conciliare tutto. Ci penso e sembra un incubo, come si può perdere la vita così? Sarai sempre nel nostro team, la tua presenza la sentiremo, ne sono sicura. Ci accompagnerai in tutto ciò che abbiamo iniziato insieme”.