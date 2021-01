Oroscopo del giorno, giovedì 7 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Le feste di Natale sono ufficialmente terminate. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di giovedì 7 Gennaio 2021.

È oramai giunto il momento di dire arrivederci alle feste di Natale, e di ripartire con ancora più carica. Che cosa ci riserveranno oggi gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna? Quali no? È il momento giusto per prendere decisioni importanti e fidarsi del proprio istinto? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di giovedì 7 Gennaio 2021.

Leggi anche->Oroscopo della settimana dal 4 al 10 Gennaio: tutti i segni dello Zodiaco

Giovedì 7 Gennaio 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. L’amore sarà nell’aria durante la giornata di oggi. Tenete gli occhi bene aperti, qualche nuovo incontro potrebbe farvi battere forte il cuore. Cercate però di tenere i piedi per terra e di non fantasticare troppo prima del tempo.

Toro. Durante la giornata di oggi i tempi saranno maturi per l’amore e per il chiarimento. Non abbiate paura di confrontarvi con le persone a voi care. Se vi aprirete al dialogo ed alla diplomazia andrà tutto per il meglio.

Gemelli. Molto probabilmente state anelando a qualche fugace attimo di riposo. Non è però ancora il momento di adagiarsi sugli allori, tutt’altro. È necessario che vi rimbocchiate le maniche e che proseguiate verso vostri obiettivi. Forza e coraggio!

Cancro. Durante le prossime ore potreste sentirvi parecchio confusi. La stanchezza degli ultimi tempi sta cominciando a farsi sentire, ma non temete, presto potrete finalmente riposare e godere dei risultati ottenuti. Tenete duro!

Leggi anche->Cielo del mese di gennaio 2021: l’anno inizia con le stelle cadenti

Leone. La giornata di oggi sarà per voi estremamente piacevole e positiva. È il momento di lasciarsi andare di fronte all’amore e al romanticismo, dunque non ponetevi alcun limite! Evitate di essere troppo sarcastici, potreste ferire i sentimenti di qualcuno.

Vergine. Durante le prossime ore potrete permettervi il lusso di fantasticare un po’, allontanandovi dal mondo reale. È importante però che rimaniate comunque focalizzati suoi vostri obiettivi e che teniate lontani i cattivi pensieri e la malinconia.

Bilancia. Durante la giornata di oggi è importante che manteniate la calma. Durante le situazioni stressanti cercate di tenere a mente che la via del dialogo e della diplomazia è quella giusta. Non agite d’impulso, potreste pentirvene.

Scorpione. Buone vibrazioni oggi per quel che riguarda l’amore e i sentimenti. È arrivato il momento di lasciarsi andare all’eros ed al romanticismo, dunque levate il freno a mano e non lasciatevi intimorire da niente e da nessuno.

Leggi anche->Simon and the Stars, chi è il noto astrologo: carriera ed altre curiosità

Sagittario. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente impegnativa, ma anche molto proficua. Il lavoro al quale state dedicando tutte le vostre energie darà i suoi frutti, non temete, e voi sarete più soddisfatti ed orgogliosi che mai.

Capricorno. La prima parte della giornata potrebbe essere caratterizzata da un po’ di nervosismo dovuto ad un litigio o ad una discussione, soprattutto in ambito sentimentale. Con l’arrivo del pomeriggio si calmeranno però le acque, dunque non temete.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Aquario. I tempi sono maturi per coltivare le amicizie e per trascorrere un po’ di tempo con le persone care. Non lasciatevi travolgere dagli impegni e cercate di ritagliare un po’ di spazio anche per voi stessi e per i vostri hobby.

Pesci. Durante la giornata di oggi la luna sarà completamente dalla vostra parte. Via libera anche sul lavoro, non abbiate paura di esporre le vostre idee e i vostri progetti. Cercate di evitare le discussioni in ambito familiare, vi metterebbero soltanto di malumore.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.