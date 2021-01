Sanremo 2021, indiscrezioni: Giovanna Civitillo affianca Amadeus

By

Il countdown verso Sanremo 2021, nuove indiscrezioni in vista dell’edizione in arrivo: Giovanna Civitillo affianca Amadeus.

Nei giorni scorsi, Amadeus – conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2021 – in conferenza stampa per presentare l’appuntamento di fine anno con L’anno che verrà aveva annunciato i primi nomi per quanto concerne gli ospiti della prossima edizione del festival. Nomi forti, quelli finora emersi.

Leggi anche —> Sanremo 2021, primi colpi di Amadeus: Ibrahimovic, Achille Lauro, Elodie

Ci sarà per tutte e cinque le serate come ospite fisso Zlatan Ibrahimovic. Sempre per tutte le serate vedremo le performance sul palco di Achille Lauro, mentre viene ribadita la formula delle donne del festival che affiancheranno Amadeus. In una delle serate, è prevista la presenza di Elodie.

Leggi anche —> Ibrahimovic a Sanremo, incredibile ma vero: ecco quanto guadagnerà

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giovanna Civitillo al fianco di Amadeus a Sanremo? Cosa c’è di vero

Adesso però emergono nuove indiscrezioni, diffuse dal portale Blogo.it, ma che non vengono né confermate né smentite in maniera ufficiale. Secondo quanto scrive il noto sito di spettacolo e informazione, infatti, ci potrebbe essere una ricca rosa di nomi al fianco di Amadeus. Tra questi, emergono Gerry Scotti, Luca Argentero, Jovanotti, Anna Tatangelo ed Elettra Lamborghini. Ma in queste ore se ne fa un altro di nome che è destinato anche a scatenare delle polemiche.

Infatti, si parla della presenza di Giovanna Civitillo al fianco del marito che è conduttore e direttore artistico del Festival. Già lo scorso anno, la showgirl e moglie di Amadeus veniva data come uno dei nomi papabili tra le donne che avrebbero potuto affiancare il conduttore televisivo. Poi sarebbe stata proprio l’ex ballerino del quiz show L’Eredità a scegliere di fare un passo indietro. Pare per non alimentare le polemiche. Lo stesso potrebbe accadere anche quest’anno.