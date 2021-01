Gilles Rocca confessa: “Ho rischiato di perdere la vita”

Gilles Rocca, vincitore di “Ballando con le stelle” ha pubblicato una foto che ha lasciato i fan a bocca aperta. E ha raccontato di quando ha rischiato la morte…

Ha shockato tutti i suoi fan e il pubblico di instagram Gilles Rocca che oggi ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta e preoccupati. Il vincitore dell’edizione 2020 di “Ballando con le stelle“, che ha convinto giuria e pubblico in coppia con Lucrezia Lando, ha infatti fatto una confessione terribile riguardo quella volta che ha rischiato di perdere la vita.

Gilles Rocca, l’incidente che lo ha quasi ucciso

“Spesso mettiamo una maschera, facciamo vedere che va tutto bene anche quando così non è.” inizia così la lunga didascalia che Gilles ha accompagnato alla foto pubblicata oggi sul suo profilo instagram. Nello scatto, Rocca ha il viso tumefatto, con diversi cerotti e garze, chiaramente i postumi di un brutto incidente.

“Questa foto non è di scena, non è un trucco… è la mia faccia dopo un bruttissimo incidente che qualche anno fa ha rischiato di farmi perdere la vita. In quella situazione mi sono rialzato, non mi sono abbattuto e sono rinato” ha poi precisato Gilles, che non ha dato ulteriori dettagli riguardo il suo incidente, ma che ha voluto lasciare anche un messaggio di speranza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

“Anche in questi giorni spesso metto una maschera, fatta di foto, di sorrisi, di momenti frivoli… anche in questo momento sto rinascendo…” ha poi terminato il lungo post. Tantissimi i commenti preoccupati dei fan e tanti i messaggi di ammirazione e supporto per l’attore.