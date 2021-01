Test visivo, cosa vedi: sei un leader o una persona socievole?

Questo semplice test visivo punta a definire la tua indole, scopriamola insieme: sei un leader o una persona socievole?

Nuovo anno e nuovo test visivo sulla personalità. Le buone abitudini, infatti, non vanno perse. L’immagine che vedete sopra mostra una formazione rocciosa, una montagna che si stagli sopra il mare, cadendovi a strapiombo. Accanto si erge una seconda catena montuosa, per completare un panorama immaginario da mozzare il fiato. Ovviamente il test visivo non vi richiedere di analizzare gli elementi paesaggistici o la bellezza del tratto che possiede il disegnatore.

Come molti dei test visivi che vi presentiamo ciò che vi viene chiesto è di individuare le figure che si nascondono all’interno della montagna in primo piano. Il funzionamento di questo allenamento mentale, di questo gioco, è uguale a quello di molti altri: bisogna rispondere alla domanda “Cosa hai visto prima?” per poi leggere a quale profilo psicologico corrisponde la scelta fatta.

Test visivo: sei un leader o una persona socievole?

Non vi abbiamo anticipato una delle possibili soluzioni all’illusione ottica che vi trovate davanti per non condizionare la vostra risposta. Se volete scoprire a quale profilo appartenete osservate l’immagine e cercate di comprendere quale figura notate in un primo momento, ecco le soluzioni:

Orso Polare

Se avete notato per primo un orso polare dormiente, significa con ogni probabilità che siete delle persone che non amano farsi dirigere dagli altri e che amano prendere le decisioni pensando con la propria testa. Nessuno può influenzarvi, ma al contrario il vostro modo di pensare può influenzare gli altri, siete dei leader.

I lupi

Se al contrario avete visto un branco di lupi, significa che siete delle persone molto socievoli, che amano stare in gruppo. Siete delle persone calme, disposte a fare di tutto per aiutare gli altri, ma se toccano i vostri affetti diventate aggressivi.

Gli uccelli

Se la prima cosa che avete visto sono degli uccelli, significa che siete delle persone diffidenti. Prima di concedere la vostra fiducia a qualcuno ci vuole del tempo, ma chi è paziente si potrà godere l’affetto di una persona con dei valori e realmente leale.