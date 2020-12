Calciomercato Serie A, le trattative per gennaio: occasione Vazquez

Gennaio è sempre più vicino con le big di Serie A (e non solo) pronte a colpi sensazionali in vista della seconda parte di stagione

Saranno settimane davvero intense per le compagini di Serie A. In tante hanno in programma alcuni colpi importanti per puntellare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Un’occasione potrebbe arrivare dalla Spagna con l’ex Palermo, ora al Siviglia, “El Mudo” Vazquez pronto a cambiare aria con il contratto in scadenza nel giugno 2021. Il club spagnolo lo lascerebbe partire subito visto che non rientra più nei piani: Lazio e Roma avrebbero provato ad allacciare i primi contatti.

Leggi anche –> Calciomercato Serie A, i colpi in arrivo a gennaio: da El Shaarawy a Diego Costa

Leggi anche –> Calciomercato Milan: colpo da sogno per i rossoneri, ma attenti al Liverpool

Calciomercato Serie A, torna Piatek?

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’altro colpo di mercato per la Serie A potrebbe essere rappresentato da Piatek, ex Genoa e Milan, attualmente in forza all’Hertha Berlino. Sulle sue tracce ci sarebbe proprio il club ligure come la Fiorentina, che è alla ricerca di un attaccante in grado di fare la differenza in area di rigore oltre Vlahovic. Cutrone è tornato in Inghilterra prima di un’altra sistemazione: Benevento e Bologna ci pensano. Da monitorare la situazione intorno a Kouame che non sembra più rientrare nei piani di Prandelli. Sarà una sessione di calciomercato ricca di scambi e di ritorni in Italia: apre ufficialmente il 4 gennaio per poi terminare il primo febbraio.