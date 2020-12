Juventus-Fiorentina: probabili formazioni, streaming, pronostici

Anticipo serale Juventus-Fiorentina, sfida valida per la 14esima giornata di Serie A: tutte le curiosità della sfida del 22 dicembre 2020

Una sfida importante per la Juventus che vuole continuare a vincere dopo l’ottimo poker di Parma. I bianconeri, guidati da Andrea Pirlo, cercheranno di essere micidiali fin dai primi minuti mettendo così la partita in discesa. La Fiorentina, invece, proverà a chiudersi a riccio per poi ripartire cercando così di sorprendere Bonucci e compagni. Sarà ancora presente l’idea di calcio liquido con la difesa a quattro per poi attaccare con i tre difensori. Stessa modalità utilizzata fin dalle prime giornate da Andrea Pirlo: titolare inamovibile il texano McKennie, al momento uomo in più della compagine bianconera. Prandelli cercherà di chiudere ogni spazio con il 3-5-2 con Ribery alle spalle dell’unica Vlahovic.

La gara sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e canale 483 del digitale terrestre). Si potrà vederlo anche in streaming con il servizio gratuito SkyGo.

Juventus-Fiorentina, pronostici

Sfida complicata per i viola, che potrebbero segnare però almeno un gol a Torino. Tutti i pronostici vedono la Juventus favorita con più di una rete (1+OVER, 1+GOL). Morata e Cristiano Ronaldo metteranno in serie difficoltà la retroguardia viola con i centrocampisti che supporteranno come sempre l’azione offensiva della compagine di Pirlo.

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Venuti, Pulgar, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. All.: Prandelli