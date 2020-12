Leo Messi al Napoli, il sogno nel ricordo di Maradona

Napoli sogna di vedere Leo Messi con indosso la maglia numero 10 di Diego Maradona, per una storia che avrebbe dell’incredibile.

“Che storia sarebbe, non solo per il calcio ma per il mondo intero?”. Sogna ad occhi aperti Kevin Prince Boateng in un’intervista concessa ad Espn. L’ex calciatore di Milan e Barcellona, compagno di Leo Messi per una stagione, vorrebbe vedere “La Pulce” con la maglia del Napoli. Un desiderio, quello del calciatore, che sicuramente è condiviso da tutta la tifoseria partenopea e che ha sfiorato la mente di ogni appassionato di calcio.

Una possibilità distante dalla realtà attuale del calcio e di Messi. Il calciatore argentino sta vivendo un periodo decisamente complicato, il primo della sua straordinaria carriera, in una squadra che fino ad agosto sentiva come casa sua e che ora vive come una prigione. Allontanato dalla presidenza dalle decisioni di mercato, Leo si è sentito messo da parte ed ha chiesto di essere ceduto, per permettere al Barcellona di avviare un nuovo ciclo e per scrivere un’altra pagina della storia del calcio. La società, però, non ha fatto fede all’impegno preso, ed ha impedito che facesse leva sulla clausola contrattuale che gli permette di liberarsi.

Leo Messi al Napoli, il sogno di Boateng si può avverare?

I quotidiani e gli esperti di calciomercato sono concordi nel dire che questa sarà l’ultima stagione di Messi a Barcellona. Da qualche settimana girano voci che la pulce possa andare via già a gennaio, di certo pare che non ci siano i presupposti per un rinnovo contrattuale prima della scadenza di giugno. Dove andrà? L’ipotesi più probabile è che si accasi a Manchester, dove Pep Guardiola lo attende a braccia aperte. Il City avrebbe persino pronta un’offerta monstre, un quinquennale con con vari ruoli, che inizierebbe con il ruolo di leader in campo e sfocerebbe in un incarico dirigenziale.

Boateng, però, sogna un futuro diverso: “Quanto sarebbe fantastico se Messi chiamasse il Napoli per dire: ‘Sto arrivando’?”. Corre con la fantasia come in campo quando aggiunge: “Me lo immagino a dire: ‘Vorrei onorare la 10 di Maradona, vorrei giocare uno o due anni a Napoli, senza pensare ai soldi o altro, solo per una questione di cuore’. Sarebbe come un film”. Un film che a Napoli, e forse in tutto il mondo dopo la scomparsa di Diego, vorrebbero vedere sicuramente, chissà se Leo deciderà di accontentare tutti.