Costa Crociere e MSC rimandano le partenze dei loro viaggi a gennaio per rispettare le decisioni del DPCM.

MSC Crociere e Costa Crociere, hanno deciso di fermare i viaggi fino a dopo le festività natalizie. Una decisione presa per rimanere in linea con gli ultimi dettami del dpcm del governo Conte che decide quindi di fermare le crociere per la sicurezza degli italiani e dei passeggeri.

MSC: stop ai viaggi fino a gennaio

MSC, nel dettaglio ha deciso di dire stop ai viaggi della MSC Grandiosa che doveva salpare dal 20 dicembre. Le partenze sono posticipate al 15 gennaio e vengono cancellate in totale tre Crociere tra quelle previste sulla MSC Grandiosa e sulla MSC Magnifica. Gli itinerari di 7 notti a partire dal 20 dicembre, quindi saranno sospesi. Per quanto riguarda invece la MSC Magnifica, che doveva ricominciare a viaggiare il 18 dicembre da Genova, le tre partenze sono sospese e sono state rimandate al 15 gennaio.

La compagnia ha fatto sapere che le crociere potranno ripartire quindi nel nuovo anno. Ovviamente sempre seguendo le strette regole previste dal protocollo di salute e sicurezza per quanto riguarda i viaggiatori e per proteggere il benessere anche di tutto l’equipaggio. MSC così in questi giorni sta informando i suoi clienti sulla possibilità di spostare la loro prenotazione, oppure di ricevere il voucher, o ancora il rimborso.

La decisione di Costa Crociere

Stesso ragionamento lo ha fatto anche Costa Crociere che ha deciso di sospendere le proprie attività dal 20 dicembre al 6 gennaio. Una decisione anche questa presa in linea con le misure di sicurezza del Governo che, pur garantendo e confermando la solidità dei protocolli sanitari adottati dalle crociere, ha deciso che nel periodo delle feste sia meglio fermare ogni tipo di viaggio.

Questo stop va a colpire non solo le crociere come Costa e MSC, ma anche tutto il comparto di agenzie di viaggio che lavoravano, almeno in questo momento, solo ed esclusivamente quasi su questa tipologia di viaggio. In ogni caso come per MSC anche le crociere Costa ricominceranno a gennaio. La Costa Smeralda partirà il 7 e ci saranno degli itinerari più brevi di 3-4 giorni. Delle mini crociere che porteranno comunque in vacanza e permetteranno ai passeggeri di rilassarsi.