Stasera in tv – Cartabianca: ospiti e anticipazioni di oggi, 1 dicembre

Cartabianca di Bianca Berlinguer si occupa stasera dell’emergenza sanitaria con tanti ospiti ed esperti: le anticipazioni di oggi, 1 dicembre

Oggi, 1 dicembre, Bianca Berlinguer con Cartabianca si occuperà di dare un quadro generale dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19, soprattutto in relazione alle sue conseguenze sull’economia e al piano di aiuti che si pone come obiettivo quello di scongiurarla. Come già anticipato dalla conduttrice nella scorsa puntata, il Coronavirus influirà anche sulle imminenti festività e per quanto riguarda il futuro “L’unica certezza è che il prossimo sarà inevitabilmente un Natale diverso“. Si parlerà quindi di come il Governo stia lavorando per cercare di mantenere sotto controllo l’andamento dei contagi senza però soffocare i commercianti, categoria maggiormente colpita dalla crisi.

Il programma inizierà alle ore 21.20 su Rai 3.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla messa in onda di stasera.

Cartabianca, le anticipazioni

Riprendendo le fila della scorsa puntata, il programma di approfondimento giornalistico torna su una delle più gravi conseguenze collaterali di questa emergenza sanitaria, ossia la difficoltà in cui ora versano tanti settori produttivi. Il desiderio di celebrare le festività con gli amici e la famiglia, inoltre, è minato proprio dalla necessità di mantenere le distanze per evitare la propagazione del virus.

Si avvicinano le feste

Come anticipa il promo del programma d’inchiesta: “Diminuisce la curva dei contagi da coronavirus ma i morti restano sempre tantissimi. Si avvicinano le vacanze di Natale ma la scienza ci dice che non è il momento di abbassare la guardia e di allentare quelle restrizioni con cui dovremo ancora convivere. Quando arriverà il vaccino? Maggioranza e opposizione riusciranno a ritrovare quel dialogo auspicato dal Capo dello Stato?”

Lo sforzo congiunto di tante nazioni sembrerebbe aver portato a risultati positivi in tempi da record. Si parla di vaccini la cui efficacia si attesterebbe quasi al 100%.

L’opinione pubblica italiana però a oggi appare estremamente divisa sulla questione e questo potrebbe essere un ulteriore motivo di scontro fra le forze politiche.

