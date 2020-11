Rino Gattuso critica Napoli: troppi senza mascherina per commemorare Maradona. Lo ha detto durante l’intervista a Sky Sport dopo la partita vinta contro la Roma.

Sorprendono le parole di Gennaro Gattuso durante l’intervista post-partita di Sky Sport. L’allenatore del Napoli risponde alla domanda che riguarda l’ambiente che si sta vivendo a Napoli in queste ore dopo la morte di Maradona e lo fa in maniera sorprendente.

“Forse non dovrei dirlo, ma lo dico lo stesso”, inizia così la risposta di Gattuso che appare dubbioso forse consapevole che ciò che sta per dire non mancherò di scatenare polemiche proprio tra i tifosi della sua squadra. Gattuso infatti dice che ha visto troppe persone senza mascherine per commemorare Maradona in città e ha invitato tutti a fare le cose per bene, a stare attenti.

Parole senza dubbio di buon senso che fanno seguito alle polemiche di questi giorni di chi di fronte ai grandi assembramenti per ricordare il Pibe de Oro ha storto il naso. L’onda emotiva che ha travolto la città partenopea ha portato migliaia di persone a riversarsi per le strade e le norme anti-covid sono passate decisamente in secondo piano. Ora le parole di Gattuso non mancheranno di rinvigorire le polemiche sulla vicenda.