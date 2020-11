Milano, cadavere abbandonato fuori dal pronto soccorso nella notte

Milano, cadavere abbandonato fuori dal pronto soccorso in centro: ecco cosa potrebbe essere successo nella notte.

Il cadavere di un uomo di circa 60 anni d’età è stato trovato verso le 7 di questa mattina a Milano, abbandonato fuori dal Pronto Soccorso oftalmico dell’ospedale Fatebenefratelli. L’ospedale si trova in via Castelfidardo, in pieno centro, e secondo le prime indagini il corpo dell’uomo sarebbe “arrivato” lì nella notte. Le indagini sono state immediatamente affidate agli agenti della Questura di Milano, ma ancora non sono chiare le dinamiche dell’accaduto. E’ improbabile che l’uomo sia arrivato fin lì da solo, prima di morire. Più realistiche l’ipotesi che riguardano l’abbandono dopo un incidente o un pestaggio.

Cadavere abbandonato fuori dal pronto soccorso a Milano, le prime ipotesi

Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, che si sono accorti del cadavere e lo hanno tolto dalla strada, il corpo dell’uomo presenta vari traumi compatibili a quelli seguenti ad un pestaggio o ad un investimento.

Il corpo era stato “nascosto” sotto ad alcuni cartoni: forse per nasconderne, appunto, la presenza ai passanti, o forse l’uomo era ancora vivo quando è stato lasciato per strada e l’aggressore ha tentato di ripararlo in questo modo dal freddo, in attesa dei soccorsi. Che sono arrivati troppo tardi.